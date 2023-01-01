2019 Allied Cycle Works Allroad Plus Headtube
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49+
52+
54+
56+
58+
61+
Stack
520mm
542mm
559mm
579mm
607mm
628mm
Reach
374mm
379mm
380mm
389mm
396mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.43:1
1.47:1
1.49:1
1.53:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
482mm
512mm
532mm
552mm
572mm
602mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
513mm
537mm
548mm
565mm
583mm
601mm
Top Tube Slope
6.2deg
5.5deg
5.3deg
5.3deg
6.1deg
5.3deg
Head Tube Angle
72deg
73deg
73deg
73.3deg
73.5deg
73.8deg
Seat Tube Angle
75.3deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.3deg
Head Tube Length
117mm
137mm
157mm
177mm
207mm
227mm
Bottom Bracket Drop
71.6mm
71.6mm
69mm
69mm
67.6mm
67.6mm
Bottom Bracket Height
274.4mm
274.4mm
277mm
277mm
278.4mm
278.4mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.9mm
413.9mm
414.3mm
414.3mm
414.5mm
414.5mm
Front-Center
574.6mm
579.6mm
586.8mm
596.7mm
612.2mm
619.2mm
Front-Center Horizontal
570.2mm
575.2mm
582.7mm
592.7mm
608.5mm
615.5mm
Wheelbase
984mm
989mm
997mm
1007mm
1023mm
1030mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Fork Length, Unknown
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
375mm
Trail
62mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
55.6mm
mid/neutral
53.7mm
mid/neutral
52.4mm
mid/neutral
50.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.9mm
53.2mm
53.2mm
51.4mm
50.3mm
48.5mm
Wheel Flop
18.2mm
15.5mm
15.5mm
14.8mm
14.3mm
13.5mm
Standover Height
750mm
775mm
791mm
815mm
839mm
—
Tire to Pedal Spindle
58.6mm
170 mm cranks
63.6mm
170 mm cranks
70.8mm
170 mm cranks
80.7mm
170 mm cranks
96.2mm
170 mm cranks
103.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104.4mm
170 mm cranks
104.4mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
107mm
170 mm cranks
108.4mm
170 mm cranks
108.4mm
170 mm cranks
Plus Headtube Build
49+
52+
54+
56+
58+
61+
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1676mm
1681mm
1689mm
1699mm
1715mm
1722mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://alliedcycleworks.com/pages/allied-alfa-allroad