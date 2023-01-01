1999 Cannondale Bikes CAAD4 Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
48
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
63
Stack
495mm
514mm
532mm
542mm
552mm
560mm
569mm
579mm
589mm
597mm
606mm
635mm
Reach
377mm
381mm
382mm
384mm
386mm
387mm
391mm
396mm
400mm
401mm
405mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.31:1
1.35:1
1.39:1
1.41:1
1.43:1
1.45:1
1.46:1
1.46:1
1.47:1
1.49:1
1.5:1
1.56:1
Seat Tube Length, C-T
499mm
518mm
547mm
557mm
567mm
577mm
587mm
597mm
607mm
617mm
627mm
657mm
Seat Tube Length, C-C
480mm
500mm
520mm
530mm
540mm
550mm
560mm
570mm
580mm
590mm
600mm
630mm
Seat Tube Length, Effective HT Top
514mm
534mm
554mm
564mm
574mm
584mm
594mm
604mm
614mm
624mm
634mm
664mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
515mm
525mm
535mm
540mm
545mm
553mm
560mm
568mm
575mm
583mm
590mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
515mm
525mm
535mm
540mm
545mm
553mm
560mm
568mm
575mm
583mm
590mm
600mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.5deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
111mm
111mm
111mm
114mm
124mm
133mm
143mm
153mm
163mm
169mm
179mm
209mm
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
405mm
Chainstay Length Horizontal
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
399mm
Front-Center
560mm
571mm
573mm
578mm
583mm
586mm
593mm
600mm
609mm
606mm
613mm
623mm
Front-Center Horizontal
556mm
567mm
569mm
574mm
579mm
582mm
589mm
596mm
605mm
602mm
609mm
619mm
Wheelbase
956mm
967mm
969mm
974mm
979mm
982mm
990mm
997mm
1005mm
1002mm
1009mm
1019mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
62.1mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
59mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
55.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59.2mm
59.2mm
56.4mm
56.4mm
56.4mm
56.4mm
56.4mm
56.4mm
56.4mm
53.6mm
53.6mm
53.6mm
Wheel Flop
17.8mm
17.8mm
16.5mm
16.5mm
16.5mm
16.5mm
16.5mm
16.5mm
16.5mm
15.2mm
15.2mm
15.2mm
Standover Height
754mm
763mm
777mm
783mm
792mm
800mm
810mm
820mm
829mm
837mm
847mm
876mm
Tire to Pedal Spindle
50mm
170 mm cranks
61mm
170 mm cranks
63mm
170 mm cranks
68mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
76mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Base Build
48
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
29mm
Tire Outer Diameter
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
680mm
Bike Length with Tires
1636mm
1647mm
1649mm
1654mm
1659mm
1662mm
1670mm
1677mm
1685mm
1682mm
1689mm
1699mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://vintagecannondale.com/year/1999/1999V2.pdf