2022 Canyon Bicycles Roadlite 6 Mid-Step

Category Fitness Design Flat Bar , Rigid, non-suspension corrected Frame Aluminum Fork Carbon/Composite Features Disc brake , Step-through XS size 4 sizes ( XS to L ) Geometry XS S M L Stack 533 mm 554 mm 582 mm 606 mm Reach 390 mm 405 mm 414 mm 420 mm Stack to Reach Ratio 1.37:1 1.37:1 1.41:1 1.44:1 Seat Tube Length, C-T 385 mm 420 mm 460 mm 490 mm Seat Tube Length, Unknown 350 mm 350 mm 350 mm 400 mm Top Tube Length, Actual C-C 543 mm 564 mm 581 mm 594 mm Top Tube Slope 18.2 deg 16.1 deg 14.5 deg 13.7 deg Head Tube Angle 71.25 deg 72.25 deg 72.15 deg 72.15 deg Seat Tube Angle 74 deg 74 deg 74 deg 74 deg Head Tube Length 115 mm 120 mm 150 mm 175 mm Bottom Bracket Drop 60 mm 73 mm 73 mm 73 mm Bottom Bracket Height 262 mm -29 mm -29 mm -29 mm Chainstay Length 415 mm 415 mm 415 mm 415 mm Chainstay Length Horizontal 410.6 mm 408.5 mm 408.5 mm 408.5 mm Front-Center 602.4 mm 612.8 mm 630.7 mm 644.6 mm Front-Center Horizontal 599.4 mm 608.5 mm 626.5 mm 640.5 mm Wheelbase 1010 mm 1017 mm 1035 mm 1049 mm Fork Offset/Rake 46.2 mm 47.2 mm 46.2 mm 46.5 mm Trail 60.5 mm mid/​neutral -35.4 mm -34.4 mm -34.7 mm Mechanical Trail 57.3 mm -33.7 mm -32.7 mm -33 mm Wheel Flop 18.4 mm -10.3 mm -10 mm -10.1 mm Standover Height 682 mm 723 mm 757 mm 782 mm Tire to Pedal Spindle 115.4 mm 165 mm cranks 398.8 mm 170 mm cranks 414.2 mm 172.5 mm cranks 425.6 mm 175 mm cranks Pedal Spindle to Ground Clearance 97 mm 165 mm cranks -199 mm 170 mm cranks -201.5 mm 172.5 mm cranks -204 mm 175 mm cranks 6 Mid-Step Build XS S M L Wheel Size 650B/27.5 in 584 mm BSD 28mm BSD 28 mm BSD 28mm BSD 28 mm BSD 28mm BSD 28 mm BSD Tire Width 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm Tire Outer Diameter 644 mm 88 mm 88 mm 88 mm Bike Length with Tires 1654 mm 1105 mm 1123 mm 1137 mm Crank Length 165 mm 170 mm 172.5 mm 175 mm Handlebar Width 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm Stem Length 80 mm 80 mm 90 mm 100 mm Published Sizing Recommendations Height 13 ft 2 in to 13 ft 2 in to 13 ft 8 in to 14 ft 5 in to Stack and Reach vs. Category Trend Very Upright Somewhat Upright Average Somewhat Aggressive Very Aggressive The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike's proportions relative to similar sized bikes in the same category. Learn more about the Upright/Aggressive Scale Category Trend Fitness

Source: Parameter XS S M L Body Height in cm ≤ 158 158 - 164 164 - 173 ≥ 173 Seat Height in mm (a) 593 - 693 628 - 728 668 - 768 698 - 848 Seat Tube Length in mm (b) 385 420 460 490 Top Tube Length in mm (c) 543 564 581 594 Head Tube Length in mm (d) 115 120 150 175 Head Tube Angle (e) 71,25° 72,25° 72,15° 72,15° Seat Tube Angle (f) 74° 74° 74° 74° Chainstay Length in mm (g) 415 415 415 415 Wheel Base in mm (h) 1.010 1.017 1.035 1.049 Stack in mm (i) 533 554 582 606 Reach in mm (j) 390 405 414 420 Stand-over Height in mm (k) 682 723 757 782 Bottom Bracket Offset in mm (l) 60 73 73 73 Stack+ in mm 630 650 680 705 Reach+ in mm 445 462 480 496 Spacer in mm 25,0 25,0 25,0 25,0 Stem Length in mm 80 80 90 100 Handlebar Width in mm 600 600 600 600 Crank Length in mm 165,0 170,0 172,5 175,0 Chainring Size 46 46 46 46 Seat Post Diameter in mm 30,9 30,9 30,9 30,9 Seat Post Length in mm 350 350 350 400 Maximum Seat Post Insertion Depth in mm 190 190 190 240 Minimum Seat Post Insertion Depth in mm 90 90 90 90 Wheel Size 27.5" 28" 28" 28"