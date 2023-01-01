2016 Milwaukee Bicycle Company Grit Base
Geometry
15"
17"
19"
21"
Seat Tube Length, C-T
381mm
432mm
482mm
533mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
575mm
590mm
615mm
640mm
Top Tube Length, Actual C-C
559.6mm
568mm
590mm
617mm
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
89.9mm
90.5mm
102.6mm
118.3mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
309.4mm
309.4mm
309.4mm
309.4mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
440.9mm
440.9mm
440.9mm
440.9mm
Trail
—
—
—
—
—
—
—
—
Mechanical Trail
—
—
—
—
Wheel Flop
—
—
—
—
Standover Height
770mm
796mm
825mm
857mm
Pedal Spindle to Ground Clearance
139.4mm
170 mm cranks
139.4mm
170 mm cranks
139.4mm
170 mm cranks
139.4mm
170 mm cranks
Base Build
15"
17"
19"
21"
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.3in
2.3in
2.3in
2.3in
Tire Width Max
2.3in
2.3in
2.3in
2.3in
Tire Outer Diameter
738.8mm
738.8mm
738.8mm
738.8mm
Source:https://www.benscycle.com/milwaukee-bicycle-co-grit-29er-frameset/mkepackage_milwaukeebicycleco_grit_20834/product