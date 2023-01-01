2019 ROSE Bikes Backroad Ultegra
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
51
54
57
59
62
Stack
541mm
559mm
577mm
587mm
599mm
Reach
370mm
377mm
384mm
391mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.48:1
1.5:1
1.5:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
483mm
513mm
543mm
563mm
593mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
525mm
540mm
555mm
568mm
582mm
Top Tube Slope
8.7deg
7.3deg
6deg
5deg
3.2deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73.5deg
73.25deg
73deg
Head Tube Length
130mm
147mm
164mm
174mm
188mm
Bottom Bracket Drop
60mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Bottom Bracket Height
289mm
289mm
289mm
289mm
289mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
420.7mm
420.7mm
420.7mm
420.7mm
420.7mm
Front-Center
591mm
600mm
607mm
618mm
629mm
Front-Center Horizontal
588.3mm
596.3mm
604.3mm
614.3mm
626.3mm
Wheelbase
1009mm
1017mm
1025mm
1035mm
1047mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
Trail
67.3mm
high
64.1mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
60.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.6mm
60.7mm
57.9mm
57.9mm
57.9mm
Wheel Flop
20.7mm
19.3mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
Standover Height
790mm
812mm
837mm
853mm
874mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
81mm
170 mm cranks
85.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
105mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
119mm
170 mm cranks
119mm
170 mm cranks
116.5mm
172.5 mm cranks
114mm
175 mm cranks
114mm
175 mm cranks
Ultegra Build
51
54
57
59
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1707mm
1715mm
1723mm
1733mm
1745mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
40cm
42cm
42cm
44cm
44cm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
110mm
120mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.rosebikes.de/rose-backroad-ultegra-2671749