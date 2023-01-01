2018 Marin Bikes Fairfax SC4 Belt
- Category
- Fitness
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
557.9mm
577mm
596mm
615.1mm
643.7mm
Reach
384.7mm
394.1mm
403.4mm
411.9mm
423.2mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.46:1
1.48:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, Effective Center
381mm
431.8mm
482.6mm
520.7mm
558.8mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
550mm
565mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Actual C-C
530.6mm
542.6mm
557.2mm
574.6mm
596.6mm
Top Tube Slope
10.2deg
13.3deg
12.9deg
13.9deg
10.6deg
Head Tube Angle
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
135mm
155mm
175mm
195mm
225mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
278mm
278mm
278mm
278mm
278mm
Chainstay Length
432mm
432mm
432mm
432mm
432mm
Chainstay Length Horizontal
427.1mm
427.1mm
427.1mm
427.1mm
427.1mm
Front-Center
590.9mm
606.2mm
621.5mm
635.9mm
656.1mm
Front-Center Horizontal
587.3mm
602.7mm
618.1mm
632.6mm
652.9mm
Wheelbase
1014.4mm
1029.8mm
1045.2mm
1059.7mm
1079.9mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.1mm
58.1mm
58.1mm
58.1mm
58.1mm
Wheel Flop
17.5mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
17.5mm
Standover Height
679.9mm
725.7mm
770mm
803.5mm
839.1mm
Tire to Pedal Spindle
77.9mm
170 mm cranks
93.2mm
170 mm cranks
103.5mm
175 mm cranks
117.9mm
175 mm cranks
138.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
108mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
103mm
175 mm cranks
103mm
175 mm cranks
103mm
175 mm cranks
SC4 Belt Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1700.4mm
1715.8mm
1731.2mm
1745.7mm
1765.9mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
640mm
680mm
680mm
700mm
700mm
Stem Length
70mm
70mm
90mm
90mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFitness
Source:https://www.marinbikes.com/ca/bikes/2018-fairfax-sc4-belt-1