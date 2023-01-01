2016 Trek Bikes FX 7.3
- Category
- Hybrid
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Rim brake
Geometry
15 in
17.5 in
20 in
22.5 in
25 in
Seat Tube Length, C-C
381mm
444mm
508mm
571mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
544mm
548mm
568mm
590mm
603mm
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
71.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72deg
Head Tube Length
115mm
130mm
160mm
190mm
220mm
Bottom Bracket Drop
58mm
58mm
58mm
58mm
58mm
Bottom Bracket Height
285mm
285mm
285mm
285mm
285mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
441.2mm
441.2mm
441.2mm
441.2mm
441.2mm
Front-Center
618.5mm
618.5mm
619.5mm
625.5mm
626.5mm
Front-Center Horizontal
615.8mm
615.8mm
616.8mm
622.8mm
623.8mm
Wheelbase
1057mm
1057mm
1058mm
1064mm
1065mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
Trail
68.4mm
high
68.4mm
high
67.3mm
high
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64.5mm
64.5mm
63.8mm
58.1mm
58.1mm
Wheel Flop
21.5mm
21.5mm
20.3mm
17.5mm
17.5mm
Standover Height
693mm
735mm
783mm
831mm
877mm
Tire to Pedal Spindle
105.5mm
170 mm cranks
105.5mm
170 mm cranks
106.5mm
170 mm cranks
112.5mm
170 mm cranks
113.5mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
7.3 Build
15 in
17.5 in
20 in
22.5 in
25 in
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1743mm
1743mm
1744mm
1750mm
1751mm
Published Sizing Recommendations
Height
155 cm
to165 cm
165 cm
to175 cm
175 cm
to186 cm
186 cm
to197 cm
197 cm
to203 cm
Source:https://www.pennyfarthingcycles.com/1605/products/trek-73-fx-gents-hybrid-bike.aspx