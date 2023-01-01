2016 Trek Bikes FX 7.2
- Category
- Hybrid
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
15 in
17.5 in
20 in
22.5 in
25 in
Seat Tube Length, C-T
381mm
444mm
508mm
571mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
544mm
548mm
568mm
590mm
603mm
Head Tube Angle
70.5deg
70.5deg
71.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72deg
Head Tube Length
115mm
130mm
160mm
190mm
220mm
Bottom Bracket Drop
61mm
61mm
61mm
61mm
61mm
Bottom Bracket Height
285mm
285mm
285mm
285mm
285mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
440.8mm
440.8mm
440.8mm
440.8mm
440.8mm
Front-Center
618.2mm
618.2mm
619.2mm
625.2mm
626.2mm
Front-Center Horizontal
615.2mm
615.2mm
616.2mm
622.2mm
623.2mm
Wheelbase
1056mm
1056mm
1057mm
1063mm
1064mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
Trail
69.5mm
high
69.5mm
high
68.3mm
high
61.9mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.5mm
65.5mm
64.8mm
59mm
59mm
Wheel Flop
21.9mm
21.9mm
20.6mm
17.8mm
17.8mm
Standover Height
697mm
738mm
786mm
834mm
880mm
Tire to Pedal Spindle
102.2mm
170 mm cranks
102.2mm
170 mm cranks
103.2mm
170 mm cranks
109.2mm
170 mm cranks
110.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
7.2 Build
15 in
17.5 in
20 in
22.5 in
25 in
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1748mm
1748mm
1749mm
1755mm
1756mm
Crank Length
170mm
—
—
—
—
Handlebar Width
600mm
—
—
—
—
Stem Length
90mm
—
—
—
—
Stem Angle
10deg
—
—
—
—
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/hybrid-bikes/fitness-bikes/fx/7-2-fx/p/16462/