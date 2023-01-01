2021 Fuji Bikes Gran Fondo Base
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
XXS 46cm
XS 49cm
S 52cm
M 54cm
L 56cm
XL 58cm
XXL 61cm
Stack
506mm
531mm
557mm
582mm
602mm
625mm
645mm
Reach
369mm
368mm
368mm
373mm
376mm
389mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.44:1
1.51:1
1.56:1
1.6:1
1.61:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
450mm
480mm
500mm
520mm
540mm
570mm
Seat Tube Length, Effective HT Top
460mm
490mm
520mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
505mm
515mm
530mm
545mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
11.9deg
11.3deg
10.8deg
11.3deg
11.2deg
11.2deg
10deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
73.75deg
73.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
125mm
150mm
170mm
190mm
215mm
235mm
Bottom Bracket Drop
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
272mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
409.2mm
Front-Center
578.9mm
581.9mm
584.9mm
578.9mm
587.8mm
607.7mm
627.6mm
Front-Center Horizontal
574.8mm
577.8mm
580.8mm
574.8mm
583.8mm
603.8mm
623.8mm
Wheelbase
984mm
987mm
990mm
984mm
993mm
1013mm
1033mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
62.4mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
59mm
56.2mm
56.2mm
56.7mm
56.7mm
56.7mm
56.7mm
Wheel Flop
19.2mm
17.8mm
17.8mm
16.6mm
16.6mm
16.6mm
16.6mm
Standover Height
708mm
736mm
764mm
788mm
808mm
829mm
853mm
Tire to Pedal Spindle
72.9mm
165 mm cranks
70.9mm
170 mm cranks
73.9mm
170 mm cranks
65.4mm
172.5 mm cranks
74.3mm
172.5 mm cranks
91.7mm
175 mm cranks
111.6mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
107mm
165 mm cranks
102mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
97mm
175 mm cranks
97mm
175 mm cranks
Base Build
XXS 46cm
XS 49cm
S 52cm
M 54cm
L 56cm
XL 58cm
XXL 61cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1666mm
1669mm
1672mm
1666mm
1675mm
1695mm
1715mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.fujibikes.com/usa/bikes/road/endurance/gran-fondo