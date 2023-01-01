2020 Trek Bikes Roscoe 8
- Category
- Hardtail Trail MTB
- Design
- Flat Bar, Hardtail (Front suspension)
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 120mm fork travel, 25% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
S
M
ML
L
XL
XXL
Stack
614mm
614mm
615mm
625mm
643mm
644mm
Reach
364mm
394mm
410mm
428mm
442mm
457mm
Stack to Reach Ratio
1.69:1
1.56:1
1.5:1
1.46:1
1.45:1
1.41:1
Seat Tube Length, C-T
368mm
419mm
444mm
470mm
521mm
559mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
574mm
609mm
625mm
645mm
666mm
680mm
Top Tube Slope
28.8deg
22.3deg
19.4deg
17.3deg
13.8deg
10.3deg
Head Tube Angle
67.2deg
67.2deg
67.3deg
67.3deg
67.4deg
67.4deg
Seat Tube Angle
71.2deg
70.7deg
70.8deg
70.8deg
70.9deg
70.9deg
Head Tube Length
90mm
90mm
90mm
100mm
120mm
120mm
Bottom Bracket Drop
40mm
41mm
41mm
41mm
42mm
42mm
Bottom Bracket Height
323.1mm
322.1mm
322.1mm
322.1mm
321.1mm
321.1mm
Chainstay Length
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
438mm
Chainstay Length Horizontal
436.2mm
436.1mm
436.1mm
436.1mm
436mm
436mm
Front-Center
646.1mm
675.2mm
691.1mm
711.1mm
733.2mm
747.2mm
Front-Center Horizontal
644.8mm
673.9mm
689.9mm
709.9mm
732mm
746mm
Wheelbase
1081mm
1110mm
1126mm
1146mm
1168mm
1182mm
Fork Offset/Rake
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Trail
107.1mm
very high
107.1mm
very high
106.4mm
very high
106.4mm
very high
105.7mm
very high
105.7mm
very high
Mechanical Trail
98.7mm
98.7mm
98.1mm
98.1mm
97.6mm
97.6mm
Wheel Flop
38.3mm
38.3mm
37.9mm
37.9mm
37.5mm
37.5mm
Standover Height
754mm
751mm
748mm
763mm
760mm
815mm
Tire to Pedal Spindle
113mm
170 mm cranks
137.1mm
175 mm cranks
153mm
175 mm cranks
173mm
175 mm cranks
195.1mm
175 mm cranks
209.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
153.1mm
170 mm cranks
147.1mm
175 mm cranks
147.1mm
175 mm cranks
147.1mm
175 mm cranks
146.1mm
175 mm cranks
146.1mm
175 mm cranks
8 Build
S
M
ML
L
XL
XXL
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
2.8in
Tire Outer Diameter
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
726.2mm
Bike Length with Tires
1807.2mm
1836.2mm
1852.2mm
1872.2mm
1894.2mm
1908.2mm
Crank Length
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
750mm
750mm
750mm
Stem Length
50mm
50mm
60mm
60mm
60mm
60mm
Stem Angle
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Published Sizing Recommendations
Height
153 cm
to162 cm
161 cm
to172 cm
170 cm
to179 cm
177 cm
to188 cm
186 cm
to196 cm
195 cm
to203 cm
PBH
72 cm
to76 cm
76 cm
to81 cm
80 cm
to84 cm
83 cm
to88 cm
87 cm
to92 cm
92 cm
to95 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendHardtail Trail MTB
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/mountain-bikes/trail-mountain-bikes/roscoe/roscoe-8/p/28487/?colorCode=black_red