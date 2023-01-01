2019 Ridgeback Panorama Complete
Geometry
XS
S
M
L
XL
Stack
543mm
586mm
583mm
601mm
618mm
Reach
366mm
375mm
386mm
396mm
406mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.56:1
1.51:1
1.52:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
500mm
530mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
522mm
544mm
564mm
580mm
601mm
Top Tube Slope
9.3deg
11.7deg
8deg
7.7deg
6.4deg
Head Tube Angle
71deg
71.5deg
71.5deg
71.5deg
72deg
Seat Tube Angle
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
105mm
130mm
145mm
165mm
180mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
444mm
444mm
444mm
444mm
444mm
Front-Center
585.5mm
583.5mm
615.3mm
631.2mm
641.1mm
Front-Center Horizontal
581mm
579mm
611mm
627mm
637mm
Wheelbase
1025mm
1023mm
1055mm
1071mm
1081mm
Fork Offset/Rake
50.2mm
30.6mm
51.5mm
51.5mm
51.2mm
Trail
66mm
high
83.5mm
very high
61.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.4mm
79.1mm
58.3mm
58.3mm
55.7mm
Wheel Flop
20.3mm
25.1mm
18.5mm
18.5mm
17.2mm
Tire to Pedal Spindle
69.5mm
170 mm cranks
67.5mm
170 mm cranks
99.3mm
170 mm cranks
110.2mm
175 mm cranks
120.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
98mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
Complete Build
XS
S
M
L
XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
692mm
692mm
692mm
692mm
692mm
Bike Length with Tires
1717mm
1715mm
1747mm
1763mm
1773mm
Crank Length
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
110mm
120mm
Stem Angle
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
-7deg
Published Sizing Recommendations
Height
150 cm
to161 cm
159 cm
to169 cm
167 cm
to177 cm
176 cm
to186 cm
185 cm
to195 cm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://www.ridgeback.co.uk/bike/panorama-2019