2019 Bianchi Eroica Complete
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake, Single-speed capable
Geometry
500
530
550
570
590
610
630
Stack
512mm
519mm
539mm
558mm
574mm
593mm
612mm
Reach
382mm
385mm
390mm
394mm
399mm
398mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.34:1
1.35:1
1.38:1
1.42:1
1.44:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
500mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
630mm
Top Tube Length, Actual C-C
525mm
535mm
550mm
560mm
575mm
585mm
595mm
Top Tube Slope
3.4deg
1deg
1.2deg
1.2deg
1deg
1.1deg
1.1deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
95mm
100mm
120mm
140mm
155mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
268mm
Chainstay Length
412mm
414mm
415mm
416mm
418mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
406.4mm
408.4mm
409.4mm
410.4mm
412.4mm
414.5mm
414.5mm
Front-Center
580mm
581mm
589mm
599mm
605mm
609mm
619mm
Front-Center Horizontal
576mm
577mm
585.1mm
595.1mm
601.2mm
605.2mm
615.3mm
Wheelbase
982.4mm
985.4mm
994.5mm
1005.5mm
1013.6mm
1019.7mm
1029.7mm
Fork Offset/Rake
43.1mm
43.2mm
44.4mm
44.5mm
45.4mm
44.6mm
44.9mm
Trail
67mm
high
63.7mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
55.3mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
55.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.5mm
60.6mm
56.6mm
56.6mm
52.8mm
53.6mm
53.4mm
Wheel Flop
20.2mm
18.7mm
17mm
17mm
15.5mm
15.7mm
15.6mm
Tire to Pedal Spindle
74mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
98mm
170 mm cranks
Complete Build
500
530
550
570
590
610
630
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1654.4mm
1657.4mm
1666.5mm
1677.5mm
1685.6mm
1691.7mm
1701.7mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.bianchiusa.com/bikes/road/vintage/eroica/