2017 Fuji Bikes Altamira CX 1.5
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
S(49cm)
M(54cm)
S/M(52cm)
M/L(56cm)
L(58cm)
XL(60cm)
Stack
531mm
563mm
552mm
582mm
601mm
620mm
Reach
378mm
373mm
382mm
382mm
391mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.51:1
1.45:1
1.52:1
1.54:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-T
490mm
540mm
520mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
520mm
545mm
535mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Slope
6.5deg
5deg
5.6deg
4.9deg
4.7deg
4.6deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
71.5deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
73deg
74.5deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
110mm
140mm
130mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
67mm
Bottom Bracket Height
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
276mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
419.7mm
419.7mm
419.7mm
419.7mm
419.7mm
419.7mm
Front-Center
589.1mm
585.2mm
585.2mm
600.1mm
616mm
630.9mm
Front-Center Horizontal
585.3mm
581.3mm
581.3mm
596.3mm
612.3mm
627.3mm
Wheelbase
1005mm
1001mm
1001mm
1016mm
1032mm
1047mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Trail
67.3mm
high
61mm
mid/neutral
64.2mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
61mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.7mm
58mm
60.8mm
58mm
58mm
58mm
Wheel Flop
20.7mm
17.9mm
19.3mm
17.9mm
17.9mm
17.9mm
Standover Height
760mm
798mm
784mm
815mm
837mm
856mm
Tire to Pedal Spindle
76.1mm
170 mm cranks
69.7mm
172.5 mm cranks
72.2mm
170 mm cranks
84.6mm
172.5 mm cranks
98mm
175 mm cranks
112.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
106mm
170 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
106mm
170 mm cranks
103.5mm
172.5 mm cranks
101mm
175 mm cranks
101mm
175 mm cranks
1.5 Build
S(49cm)
M(54cm)
S/M(52cm)
M/L(56cm)
L(58cm)
XL(60cm)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1691mm
1687mm
1687mm
1702mm
1718mm
1733mm
Crank Length
170mm
172.5mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
400mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
100mm
90mm
100mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:http://archive.fujibikes.com/2017/Fuji/altamira-cx-153