2017-2019 Low Bicycles mki road Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Somewhat upright stack and reachvs category
Geometry
49
51
52
53
54
55
57
58
56
59
60
Stack
502mm
523mm
524mm
543mm
543mm
562mm
581mm
583mm
562mm
612mm
614mm
Reach
378mm
378mm
380mm
380mm
389mm
389mm
397mm
397mm
404mm
397mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.38:1
1.38:1
1.43:1
1.4:1
1.44:1
1.46:1
1.47:1
1.39:1
1.54:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
486mm
500mm
510mm
522mm
529mm
540mm
558mm
570mm
547mm
590mm
601mm
Seat Tube Length, C-C
442mm
456mm
467mm
478mm
485mm
497mm
514mm
527mm
504mm
547mm
558mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
512mm
518mm
530mm
535mm
545mm
550mm
565mm
575mm
565mm
584mm
595mm
Top Tube Slope
3.7deg
4.5deg
3.7deg
4.5deg
3.7deg
4.6deg
4.6deg
3.9deg
3.7deg
4.8deg
3.9deg
Head Tube Angle
72deg
72.75deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73.5deg
73deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
73deg
74deg
73deg
73deg
Head Tube Length
100mm
120mm
120mm
140mm
140mm
160mm
180mm
180mm
160mm
210mm
210mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
408mm
410mm
408mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
402mm
404mm
402mm
404mm
404mm
Front-Center
568mm
568mm
568mm
574.3mm
583mm
589mm
602mm
598mm
603mm
606mm
612mm
Front-Center Horizontal
564.1mm
564.1mm
564.1mm
570.1mm
579.1mm
585.1mm
598.1mm
596mm
599.1mm
602mm
608mm
Wheelbase
966mm
966mm
966mm
972mm
981mm
987mm
1000mm
1000mm
1001mm
1006mm
1012mm
Fork Offset/Rake
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (On-Axis)
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
367mm
Trail
64mm
mid/neutral
59.3mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
51.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.8mm
56.6mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
55.2mm
52.4mm
55.2mm
52.4mm
49.6mm
Wheel Flop
18.8mm
16.8mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
16.2mm
14.9mm
16.2mm
14.9mm
13.7mm
Standover Height
727mm
744mm
750mm
766mm
769mm
785mm
804mm
810mm
789mm
835mm
841mm
Tire to Pedal Spindle
62mm
170 mm cranks
62mm
170 mm cranks
62mm
170 mm cranks
68.3mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
100mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
Base Build
49
51
52
53
54
55
57
58
56
59
60
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1638mm
1638mm
1638mm
1644mm
1653mm
1659mm
1672mm
1672mm
1673mm
1678mm
1684mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.lowbicycles.com/master-frame-page