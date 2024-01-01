2024 BMC Switzerland Roadmachine FOUR
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
47
51
54
56
58
61
Stack
525mm
550mm
570mm
595mm
620mm
645mm
Reach
370mm
379mm
383mm
388mm
393mm
398mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.45:1
1.49:1
1.53:1
1.58:1
1.62:1
Seat Tube Length, C-T
414mm
461mm
488mm
508mm
529mm
550mm
Top Tube Length, Actual C-C
520mm
537mm
546mm
559mm
571mm
581mm
Top Tube Slope
14.7deg
11.9deg
11deg
11.4deg
11.7deg
11.9deg
Head Tube Angle
71.4deg
71.4deg
72.2deg
72.2deg
72.2deg
72.2deg
Seat Tube Angle
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
Head Tube Length
112mm
138mm
154mm
181mm
207mm
233mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
75mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.2mm
408.2mm
408.2mm
408.2mm
408.2mm
408.2mm
Front-Center
579mm
596mm
594mm
607mm
620mm
633mm
Front-Center Horizontal
573.8mm
591.8mm
588.8mm
601.8mm
614.8mm
627.8mm
Wheelbase
982mm
1000mm
997mm
1010mm
1023mm
1036mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (On-Axis)
379mm
379mm
379mm
379mm
379mm
379mm
Trail
62mm
mid/neutral
62mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
62.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.8mm
58.8mm
59.2mm
59.2mm
59.2mm
59.2mm
Wheel Flop
18.7mm
18.7mm
18.1mm
18.1mm
18.1mm
18.1mm
Standover Height
726mm
762mm
786mm
807mm
828mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
68mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
80.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
104mm
175 mm cranks
117mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
FOUR Build
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
30mm
Tire Width Max
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
40mm
Tire Outer Diameter
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
682mm
Bike Length with Tires
1664mm
1682mm
1679mm
1692mm
1705mm
1718mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
420mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stem Angle
8deg
8deg
8deg
8deg
8deg
8deg
Published Sizing Recommendations
Height
—
158 cm
to174 cm
172 cm
to180 cm
178 cm
to186 cm
184 cm
to192 cm
190 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://bmc-switzerland.com/collections/roadmachine-road-bikes/products/roadmachine-four-bikes-bmc-24-10605-006#product-geo