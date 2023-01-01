2017 BMC Switzerland Roadmachine 02
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
47
51
54
56
58
61
Stack
530mm
555mm
576mm
590mm
609mm
633mm
Reach
369mm
372mm
382mm
388mm
395mm
402mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.49:1
1.51:1
1.52:1
1.54:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
464mm
507mm
522mm
539mm
573mm
Top Tube Length, Actual C-C
522mm
532mm
546mm
556mm
568mm
583mm
Top Tube Slope
14.6deg
12.3deg
9.6deg
9.4deg
9.5deg
8.3deg
Head Tube Angle
71.2deg
71.2deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
74.2deg
Head Tube Length
95mm
122mm
138mm
154mm
173mm
198mm
Bottom Bracket Drop
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
71mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
398mm
Chainstay Length Horizontal
391.6mm
391.6mm
391.6mm
391.6mm
391.6mm
391.6mm
Front-Center
583.7mm
595mm
597mm
608mm
622mm
636mm
Front-Center Horizontal
591.4mm
603.4mm
605.4mm
616.4mm
630.4mm
644.4mm
Wheelbase
983mm
995mm
997mm
1008mm
1022mm
1036mm
Wheelbase Max
983mm
995mm
997mm
1008mm
1022mm
1036mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length, Unknown
369mm
369mm
369mm
369mm
369mm
369mm
Trail
61.6mm
mid/neutral
61.6mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
61.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.3mm
58.3mm
58.8mm
58.8mm
58.8mm
58.8mm
Wheel Flop
18.8mm
18.8mm
18.2mm
18.2mm
18.2mm
18.2mm
Tire to Pedal Spindle
77.7mm
170 mm cranks
89mm
170 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
99.5mm
172.5 mm cranks
113.5mm
172.5 mm cranks
125mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
02 Build
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1655mm
1667mm
1669mm
1680mm
1694mm
1708mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
172.5mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
110mm
120mm
120mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.bmc-switzerland.com/archive + calculated chainstay