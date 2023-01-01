2020 Norco Bicycles Section A1
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
45.5
48
50.5
53
55.5
58
60.5
63
Stack
515mm
526mm
537mm
556mm
574mm
594mm
614mm
633mm
Reach
362mm
369mm
376mm
386mm
392mm
401mm
409mm
418mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.43:1
1.43:1
1.44:1
1.46:1
1.48:1
1.5:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
425mm
450mm
480mm
510mm
540mm
570mm
595mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
500mm
515mm
530mm
548mm
565mm
583mm
600mm
615mm
Top Tube Slope
15.5deg
13.6deg
11.8deg
10.4deg
9deg
7.9deg
6.9deg
6.4deg
Head Tube Angle
70.75deg
71.25deg
71.75deg
72.25deg
72.5deg
72.75deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.75deg
73.25deg
73deg
72.75deg
71.75deg
Head Tube Length
97.5mm
107.5mm
120mm
137.5mm
155mm
177.5mm
197.5mm
217.5mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
71.5mm
71.5mm
71.5mm
69mm
69mm
69mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
271.5mm
271.5mm
271.5mm
274mm
274mm
274mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
418mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
408.4mm
408.4mm
408.8mm
408.8mm
408.8mm
412.3mm
412.3mm
412.3mm
Front-Center
574.4mm
580.4mm
587.6mm
597.5mm
604.5mm
617.6mm
629.5mm
644.4mm
Front-Center Horizontal
569.7mm
575.7mm
583.2mm
593.2mm
600.2mm
613.7mm
625.7mm
640.7mm
Wheelbase
978mm
984mm
992mm
1002mm
1009mm
1026mm
1038mm
1053mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
48mm
48mm
48mm
48mm
Trail
65.8mm
high
62.6mm
mid/neutral
59.4mm
mid/neutral
56.3mm
mid/neutral
57.8mm
mid/neutral
56.2mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.1mm
59.3mm
56.4mm
53.6mm
55.1mm
53.7mm
52.3mm
52.3mm
Wheel Flop
20.5mm
19.1mm
17.7mm
16.3mm
16.6mm
15.9mm
15.3mm
15.3mm
Standover Height
622mm
644mm
670mm
697mm
725mm
755mm
783mm
806mm
Tire to Pedal Spindle
66.4mm
165 mm cranks
67.4mm
170 mm cranks
74.6mm
170 mm cranks
82mm
172.5 mm cranks
89mm
172.5 mm cranks
99.6mm
175 mm cranks
111.5mm
175 mm cranks
126.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
165 mm cranks
99mm
170 mm cranks
101.5mm
170 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
99mm
172.5 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
99mm
175 mm cranks
A1 Build
45.5
48
50.5
53
55.5
58
60.5
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
35mm
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1664mm
1670mm
1678mm
1688mm
1695mm
1712mm
1724mm
1739mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.norco.com/bikes/2020/road/all-road/section-aluminum/section-a1/