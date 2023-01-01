2005 LeMond Bicycles Buenos Aires Spine Bike, True Temper OX Platinum double-butted steel spine / OCLV 120 carbon cockpit
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49
51
53
55
57
59
61
Stack
504.4mm
517.3mm
536.9mm
559.7mm
578.6mm
600.3mm
617.5mm
Reach
379.1mm
380.4mm
383.3mm
394.2mm
393.2mm
402.7mm
406.7mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.36:1
1.4:1
1.42:1
1.47:1
1.49:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-C
453mm
463mm
477mm
493mm
507mm
525mm
538mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
525mm
532mm
545mm
565mm
575mm
591mm
606mm
Top Tube Length, Actual C-C
516mm
522mm
533mm
551mm
559mm
574mm
587mm
Top Tube Slope
4deg
4.3deg
5deg
5.7deg
6.3deg
6.6deg
7.1deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
73.75deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
105mm
117mm
134mm
153mm
171mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
72.5mm
70mm
70mm
67.5mm
67.5mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
261.5mm
264mm
264mm
266.5mm
266.5mm
266.5mm
266.5mm
Chainstay Length
406mm
406mm
408mm
408mm
409mm
409mm
411mm
Chainstay Length Horizontal
399.5mm
399.9mm
402mm
402.4mm
403.4mm
403.4mm
405.4mm
Front-Center
573.1mm
573.4mm
577.3mm
585.5mm
589.5mm
600.4mm
609.3mm
Front-Center Horizontal
568.5mm
569.1mm
573.1mm
581.6mm
585.6mm
596.6mm
605.6mm
Wheelbase
968mm
969mm
975mm
984mm
989mm
1000mm
1011mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Trail
61.2mm
mid/neutral
58.1mm
mid/neutral
55.1mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
52mm
mid/neutral
49mm
mid/neutral
49mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.2mm
55.4mm
52.7mm
49.9mm
49.9mm
47.1mm
47.1mm
Wheel Flop
18mm
16.7mm
15.4mm
14.2mm
14.2mm
13mm
13mm
Standover Height
728mm
741mm
754mm
772mm
785mm
803mm
815mm
Tire to Pedal Spindle
69.1mm
170 mm cranks
69.4mm
170 mm cranks
70.8mm
172.5 mm cranks
79mm
172.5 mm cranks
80.5mm
175 mm cranks
91.4mm
175 mm cranks
100.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91.5mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
94mm
172.5 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
91.5mm
175 mm cranks
Spine Bike, True Temper OX Platinum double-butted steel spine / OCLV 120 carbon cockpit Build
49
51
53
55
57
59
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1636mm
1637mm
1643mm
1652mm
1657mm
1668mm
1679mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
460mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://archive.org/details/LemondBicycles2005Catalog/page/n17/mode/2up?view=theater