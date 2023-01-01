2002 LeMond Bicycles Buenos Aires Triomphe Carbon
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
49
51
53
55
57
59
61
Stack
504.4mm
523mm
541mm
559.5mm
574mm
596.3mm
613.8mm
Reach
374.4mm
378.8mm
382mm
394.3mm
395mm
402.9mm
406.9mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.38:1
1.42:1
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.51:1
Seat Tube Length, C-C
490mm
510mm
530mm
550mm
570mm
590mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
520mm
532mm
545mm
565mm
575mm
590mm
605mm
Top Tube Length, Actual C-C
520mm
532mm
545mm
565mm
575mm
590mm
605mm
Top Tube Slope
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
0deg
Head Tube Angle
72.5deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
73.75deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
85mm
100mm
116mm
133mm
151mm
175mm
195mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
Chainstay Length
412mm
412mm
415mm
415mm
415mm
415mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
406mm
406mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.4mm
412.4mm
Front-Center
565.3mm
578.2mm
579.2mm
590.1mm
595.1mm
601.5mm
612.4mm
Front-Center Horizontal
561mm
574mm
575mm
586mm
591mm
597.6mm
608.6mm
Wheelbase
967mm
980mm
984mm
995mm
1000mm
1007mm
1021mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
56mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
53mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
54.1mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
51mm
mid/neutral
Mechanical Trail
53.4mm
53.4mm
50.7mm
51.9mm
51.9mm
49.1mm
49.1mm
Wheel Flop
16.1mm
16.1mm
14.8mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
13.5mm
Standover Height
756mm
767mm
784mm
803mm
814mm
844mm
861mm
Tire to Pedal Spindle
61.3mm
170 mm cranks
71.7mm
172.5 mm cranks
72.7mm
172.5 mm cranks
81.1mm
175 mm cranks
86.1mm
175 mm cranks
92.5mm
175 mm cranks
103.4mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
89mm
175 mm cranks
89mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Triomphe Carbon Build
49
51
53
55
57
59
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
23mm
Tire Width Max
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
668mm
Bike Length with Tires
1635mm
1648mm
1652mm
1663mm
1668mm
1675mm
1689mm
Crank Length
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
42mm
42mm
44mm
44mm
44mm
44mm
46mm
Stem Length
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
120mm
130mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/lemond-buenos-aires-2002/