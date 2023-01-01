2020 Specialized Bicycles Venge Pro - SRAM ETAP
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
504mm
517mm
534mm
555mm
581mm
602mm
Reach
378mm
383mm
387mm
398mm
405mm
411mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.35:1
1.38:1
1.39:1
1.43:1
1.46:1
Seat Tube Length, C-T
455mm
480mm
495mm
518mm
537mm
567mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
508mm
531mm
540mm
562mm
577mm
595mm
Top Tube Slope
7.4deg
6.2deg
6.3deg
6.1deg
6.8deg
5.9deg
Head Tube Angle
71.75deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
104mm
115mm
133mm
153mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.3mm
403.3mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
Front-Center
574mm
577mm
579mm
591mm
606mm
613mm
Front-Center Horizontal
568.7mm
571.7mm
574.4mm
587.4mm
601.4mm
608.4mm
Wheelbase
972mm
975mm
978mm
991mm
1005mm
1012mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (On-Axis)
363mm
363mm
363mm
363mm
363mm
363mm
Trail
61.6mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
50.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.5mm
54.3mm
54.5mm
51.7mm
51.7mm
48.9mm
Wheel Flop
18.3mm
16.3mm
15.9mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
736mm
756mm
773mm
795mm
817mm
841mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
165 mm cranks
70mm
170 mm cranks
69.5mm
172.5 mm cranks
81.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
101mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
165 mm cranks
93mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
Pro - SRAM ETAP Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1646mm
1649mm
1652mm
1665mm
1679mm
1686mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/venge-pro--sram-etap/p/171340?color=271646-171340