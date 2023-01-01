2019 Jamis Bicycles Ventura Comp
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
51
54
56
58
61
Stack
535mm
556mm
573mm
598mm
616mm
635mm
Reach
360mm
366mm
373mm
376mm
383mm
388mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.52:1
1.54:1
1.59:1
1.61:1
1.64:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
505mm
526mm
548mm
559mm
571mm
582mm
Top Tube Slope
8.4deg
7.4deg
6.1deg
6.6deg
6.3deg
5.2deg
Head Tube Angle
71deg
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
125mm
145mm
160mm
185mm
205mm
225mm
Bottom Bracket Drop
71mm
69.5mm
68mm
68mm
66.5mm
66.5mm
Bottom Bracket Height
268mm
269.5mm
271mm
271mm
272.5mm
272.5mm
Chainstay Length
415mm
415mm
420mm
420mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
408.9mm
409.1mm
414.5mm
414.5mm
419.8mm
419.8mm
Front-Center
576.5mm
580mm
580.5mm
587.5mm
598.9mm
609.9mm
Front-Center Horizontal
572.1mm
575.9mm
576.5mm
583.5mm
595.2mm
606.2mm
Wheelbase
981mm
985mm
991mm
998mm
1015mm
1026mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Trail
63.9mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
61.8mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.4mm
54.8mm
58.9mm
56.1mm
56.1mm
56.1mm
Wheel Flop
19.7mm
16.9mm
17.7mm
16.4mm
16.4mm
16.4mm
Standover Height
729mm
764mm
779mm
803mm
821mm
838mm
Tire to Pedal Spindle
67.5mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
69mm
172.5 mm cranks
76mm
172.5 mm cranks
84.9mm
175 mm cranks
95.9mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
170 mm cranks
99.5mm
170 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
98.5mm
172.5 mm cranks
97.5mm
175 mm cranks
97.5mm
175 mm cranks
Comp Build
48
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1659mm
1663mm
1669mm
1676mm
1693mm
1704mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
120mm
120mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.jamisbikes.com/usa/venturacomp.html