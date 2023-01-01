2019 Norco Bicycles Search XR CARBON
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
45.5
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Stack
504mm
524mm
547mm
563mm
580mm
600mm
620mm
Reach
355mm
362mm
376mm
383mm
390mm
399mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.45:1
1.45:1
1.47:1
1.49:1
1.5:1
1.52:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
435mm
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
Seat Tube Length, Unknown
410mm
435mm
460mm
490mm
520mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
500mm
515mm
530mm
548mm
565mm
583mm
600mm
Top Tube Slope
13.2deg
12.4deg
11.8deg
10.1deg
8.6deg
7.5deg
6.5deg
Head Tube Angle
70.75deg
71deg
71deg
71.5deg
71.75deg
72deg
72.25deg
Seat Tube Angle
74deg
73.75deg
74.25deg
73.75deg
73.25deg
73deg
72.75deg
Head Tube Length
110mm
130mm
120mm
138mm
155mm
178mm
198mm
Bottom Bracket Drop
57mm
57mm
75mm
73mm
73mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
277mm
277mm
278mm
280mm
280mm
283mm
283mm
Chainstay Length
410mm
410mm
422.5mm
422.5mm
422.5mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
406mm
406mm
415.8mm
416.2mm
416.2mm
419.2mm
419.2mm
Front-Center
566mm
578mm
595mm
604mm
614mm
627mm
639mm
Front-Center Horizontal
564mm
575mm
590.2mm
598.9mm
609.9mm
622.8mm
634.8mm
Wheelbase
970mm
981mm
1006mm
1015mm
1026mm
1042mm
1054mm
Fork Offset/Rake
49.9mm
49.3mm
48.9mm
49.2mm
50mm
49.1mm
49.3mm
Fork Length (On-Axis)
380mm
380mm
395mm
395mm
395mm
395mm
395mm
Trail
63.8mm
mid/neutral
62.8mm
mid/neutral
69.9mm
high
66.2mm
high
63.7mm
mid/neutral
63.1mm
mid/neutral
61.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.2mm
59.4mm
66.1mm
62.8mm
60.5mm
60mm
58.3mm
Wheel Flop
19.8mm
19.3mm
21.5mm
19.9mm
19mm
18.5mm
17.8mm
Standover Height
701mm
720mm
745mm
767mm
788mm
813mm
836mm
Tire to Pedal Spindle
67mm
165 mm cranks
74mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
78.5mm
172.5 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
99mm
175 mm cranks
111mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
112mm
165 mm cranks
107mm
170 mm cranks
108mm
170 mm cranks
107.5mm
172.5 mm cranks
107.5mm
172.5 mm cranks
108mm
175 mm cranks
108mm
175 mm cranks
XR CARBON Build
45.5
48
50.5
53
55.5
58
60.5
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
668mm
668mm
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
Bike Length with Tires
1638mm
1649mm
1712mm
1721mm
1732mm
1748mm
1760mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Stem Length
80mm
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.norco.com/bikes/2019/dirt-dropbar/gravel/search-xr-carbon/search-xr-carbon-ultegra/