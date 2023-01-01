2018 Norco Bicycles Search A 105 HYDRO
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
48
50.5
53
55.5
58
60.5
63
Stack
529mm
545mm
562mm
584mm
604mm
627mm
652mm
Reach
366mm
371mm
376mm
384mm
393mm
400mm
407mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.47:1
1.49:1
1.52:1
1.54:1
1.57:1
1.6:1
Seat Tube Length, C-T
425mm
450mm
480mm
510mm
540mm
570mm
595mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
510mm
525mm
542.5mm
560mm
577.5mm
595mm
612.5mm
Top Tube Slope
14deg
12.8deg
11.2deg
10.2deg
9deg
8.3deg
8.2deg
Head Tube Angle
70.75deg
71.25deg
72deg
72.25deg
72.5deg
72.75deg
73deg
Seat Tube Angle
74.75deg
74.25deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.75deg
72.5deg
Head Tube Length
115mm
130mm
147.5mm
170mm
192.5mm
215mm
237.5mm
Bottom Bracket Drop
73.3mm
73.5mm
73.6mm
70.4mm
67.1mm
67.4mm
87.2mm
Bottom Bracket Height
269.7mm
269.6mm
269.5mm
272.6mm
275.9mm
275.6mm
255.8mm
Chainstay Length
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
418.6mm
418.6mm
418.6mm
419.1mm
419.7mm
419.6mm
416mm
Front-Center
582mm
588mm
592mm
604mm
617mm
629mm
640mm
Front-Center Horizontal
577.4mm
583.4mm
587.4mm
599.9mm
613.3mm
625.4mm
634mm
Wheelbase
996mm
1002mm
1006mm
1019mm
1033mm
1045mm
1050mm
Fork Offset/Rake
49.3mm
49.6mm
50.1mm
49mm
48.7mm
49.3mm
52mm
Fork Length (On-Axis)
385mm
385mm
385mm
385mm
385mm
385mm
385mm
Trail
67.6mm
high
64.1mm
mid/neutral
58.7mm
mid/neutral
58.3mm
mid/neutral
57.1mm
mid/neutral
54.9mm
mid/neutral
50.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.8mm
60.7mm
55.9mm
55.5mm
54.4mm
52.4mm
48.3mm
Wheel Flop
21mm
19.5mm
17.3mm
16.9mm
16.4mm
15.5mm
14.1mm
Standover Height
720mm
738mm
760mm
788mm
814mm
837mm
857.2mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
76.5mm
172.5 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
99mm
175 mm cranks
111mm
175 mm cranks
122mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99.7mm
170 mm cranks
99.6mm
170 mm cranks
97mm
172.5 mm cranks
100.1mm
172.5 mm cranks
100.9mm
175 mm cranks
100.6mm
175 mm cranks
80.8mm
175 mm cranks
A 105 HYDRO Build
48
50.5
53
55.5
58
60.5
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Width Max
—
—
—
—
35mm
—
—
Tire Outer Diameter
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
686mm
Bike Length with Tires
1682mm
1688mm
1692mm
1705mm
1719mm
1731mm
1736mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Stem Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.norco.com/bike-archives/2018/search-a-105-hydro/