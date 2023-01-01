2021 Specialized Bicycles Tarmac SL7 Frameset
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
49
52
54
56
58
61
Stack
491mm
504mm
517mm
534mm
555mm
581mm
602mm
Reach
369mm
378mm
383mm
387mm
398mm
405mm
411mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.33:1
1.35:1
1.38:1
1.39:1
1.43:1
1.46:1
Seat Tube Length, Unknown
435mm
447mm
458mm
475mm
496mm
517mm
547mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
496mm
509mm
531mm
541mm
563mm
577mm
595mm
Top Tube Slope
8.3deg
8.3deg
8.6deg
8.5deg
8.4deg
8.8deg
7.9deg
Head Tube Angle
70.5deg
71.75deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
75.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
93mm
102mm
113mm
131mm
151mm
178mm
198mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.3mm
403.3mm
403.3mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
Front-Center
572mm
574mm
577mm
579mm
592mm
606mm
613mm
Front-Center Horizontal
566.7mm
569.7mm
571.7mm
574.4mm
587.4mm
602.4mm
609.4mm
Wheelbase
970mm
973mm
975mm
978mm
991mm
1006mm
1013mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
366mm
Trail
69.5mm
high
61.6mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
50.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.5mm
58.5mm
54.3mm
54.5mm
51.7mm
51.7mm
48.9mm
Wheel Flop
21.9mm
18.3mm
16.3mm
15.9mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
723mm
735mm
746mm
768mm
786mm
808mm
834mm
Tire to Pedal Spindle
65mm
170 mm cranks
67mm
170 mm cranks
70mm
170 mm cranks
72mm
170 mm cranks
85mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
106mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
SL7 Frameset Build
44
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1644mm
1647mm
1649mm
1652mm
1665mm
1680mm
1687mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/tarmac-sl7-frameset/p/175297?color=290851-175297&searchText=74920-1044