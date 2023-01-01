2020 Specialized Bicycles Tarmac Pro Disc – SRAM ETAP
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
49
52
54
56
58
61
Stack
500mm
514mm
527mm
544mm
565mm
591mm
612mm
Reach
365mm
375mm
380mm
384mm
395mm
402mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.37:1
1.37:1
1.39:1
1.42:1
1.43:1
1.47:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
400mm
431mm
462mm
481mm
501mm
522mm
553mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
490mm
508mm
531mm
540mm
562mm
577mm
595mm
Top Tube Slope
13.6deg
11.3deg
9.3deg
9deg
9deg
9.3deg
8.3deg
Head Tube Angle
70.5deg
71.75deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
76deg
75.5deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
105mm
115mm
126mm
143mm
163mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
74mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
263mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.3mm
403.3mm
403.3mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
Front-Center
571mm
574mm
577mm
579mm
591mm
606mm
613mm
Front-Center Horizontal
565.7mm
569.7mm
571.7mm
574.4mm
586.4mm
601.4mm
608.4mm
Wheelbase
969mm
973mm
975mm
978mm
990mm
1005mm
1012mm
Fork Offset/Rake
47mm
47mm
47mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (On-Axis)
363mm
363mm
363mm
363mm
363mm
363mm
363mm
Trail
69.5mm
high
61.6mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
57mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
50.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.5mm
58.5mm
54.3mm
54.5mm
51.7mm
51.7mm
48.9mm
Wheel Flop
21.9mm
18.3mm
16.3mm
15.9mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
730mm
740mm
755mm
775mm
795mm
826mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
69mm
165 mm cranks
72mm
165 mm cranks
70mm
170 mm cranks
69.5mm
172.5 mm cranks
81.5mm
172.5 mm cranks
94mm
175 mm cranks
101mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
98mm
165 mm cranks
98mm
165 mm cranks
93mm
170 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
172.5 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
Pro Disc – SRAM ETAP Build
44
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1643mm
1647mm
1649mm
1652mm
1664mm
1679mm
1686mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
360mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/tarmac-pro-disc-sram-etap/p/171349?color=271669-171349