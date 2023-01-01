2017 Specialized Bicycles Tarmac Comp
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
64
Stack
504mm
526mm
543mm
564mm
591mm
612mm
636mm
Reach
386mm
386mm
387mm
395mm
402mm
408mm
415mm
Stack to Reach Ratio
1.31:1
1.36:1
1.4:1
1.43:1
1.47:1
1.5:1
1.53:1
Seat Tube Length, C-T
431mm
462mm
481mm
501mm
522mm
553mm
584mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
537mm
548mm
565mm
582mm
600mm
621mm
Top Tube Slope
10deg
9.1deg
8.9deg
8.9deg
9.4deg
8.4deg
7.6deg
Head Tube Angle
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
120mm
140mm
160mm
190mm
210mm
235mm
Bottom Bracket Drop
71.5mm
71.5mm
69mm
69mm
67.5mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
263.5mm
263.5mm
266mm
266mm
267.5mm
267.5mm
267.5mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
401.4mm
404.4mm
404.4mm
Front-Center
576mm
576mm
583mm
591mm
605mm
612mm
645mm
Front-Center Horizontal
571.4mm
571.4mm
578.9mm
586.9mm
601.6mm
608.6mm
611.6mm
Wheelbase
970mm
970mm
978mm
986mm
1003mm
1013mm
1016mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length, Unknown
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
60mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
54.4mm
mid/neutral
51.3mm
mid/neutral
51.3mm
mid/neutral
Mechanical Trail
57.1mm
52.9mm
52.9mm
52.2mm
52.2mm
49.3mm
49.3mm
Wheel Flop
17.4mm
15.5mm
15.5mm
14.8mm
14.8mm
13.6mm
13.6mm
Standover Height
730mm
755mm
775mm
795mm
826mm
850mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
75.5mm
172.5 mm cranks
83.5mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
102mm
175 mm cranks
135mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93.5mm
170 mm cranks
93.5mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
175 mm cranks
92.5mm
175 mm cranks
92.5mm
175 mm cranks
Comp Build
49
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
24mm
24mm
24mm
24mm
24mm
24mm
24mm
Tire Outer Diameter
670mm
670mm
670mm
670mm
670mm
670mm
670mm
Bike Length with Tires
1640mm
1640mm
1648mm
1656mm
1673mm
1683mm
1686mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/tarmac-comp---torch-edition/p/126262?color=208668-126262