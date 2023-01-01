2015 Specialized Bicycles Tarmac Sport
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
504mm
526mm
543mm
564mm
591mm
612mm
Reach
386mm
386mm
387mm
395mm
402mm
408mm
Stack to Reach Ratio
1.31:1
1.36:1
1.4:1
1.43:1
1.47:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
460mm
490mm
510mm
530mm
550mm
580mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
537mm
548mm
565mm
582mm
600mm
Top Tube Slope
6.7deg
6deg
5.8deg
5.9deg
6.6deg
5.8deg
Head Tube Angle
72.25deg
73deg
73deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
100mm
120mm
140mm
160mm
190mm
210mm
Bottom Bracket Drop
71.5mm
71.5mm
69mm
69mm
67.5mm
67.5mm
Bottom Bracket Height
261.5mm
261.5mm
264mm
264mm
265.5mm
265.5mm
Chainstay Length
405mm
405mm
405mm
405mm
407mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
398.6mm
398.6mm
399.1mm
399.1mm
401.4mm
404.4mm
Front-Center
576mm
576mm
583mm
591mm
605mm
612mm
Front-Center Horizontal
571.4mm
571.4mm
578.9mm
586.9mm
601.6mm
608.6mm
Wheelbase
970mm
970mm
978mm
986mm
1003mm
1013mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
43mm
43mm
43mm
Trail
59.3mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
53.8mm
mid/neutral
53.8mm
mid/neutral
50.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
56.5mm
52.4mm
52.4mm
51.6mm
51.6mm
48.8mm
Wheel Flop
17.2mm
15.3mm
15.3mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
730mm
755mm
775mm
795mm
826mm
850mm
Tire to Pedal Spindle
73mm
170 mm cranks
73mm
170 mm cranks
77.5mm
172.5 mm cranks
85.5mm
172.5 mm cranks
97mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91.5mm
170 mm cranks
91.5mm
170 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
91.5mm
172.5 mm cranks
90.5mm
175 mm cranks
90.5mm
175 mm cranks
Sport Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
22mm
Tire Outer Diameter
666mm
666mm
666mm
666mm
666mm
666mm
Bike Length with Tires
1636mm
1636mm
1644mm
1652mm
1669mm
1679mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
75mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:specialized.com