2018 Fatback Bikes Rhino FLT
- Category
- Rigid Fatbike
- Design
- Flat Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
14"
16"
18"
20"
22"
Stack
589mm
589mm
598mm
612mm
626mm
Reach
396mm
416mm
434mm
454mm
470mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.42:1
1.38:1
1.35:1
1.33:1
Seat Tube Length, C-T
350mm
400mm
450mm
490mm
545mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
565mm
585mm
605mm
630mm
650mm
Top Tube Slope
27.2deg
21.2deg
16.5deg
13.5deg
9.4deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
74deg
Head Tube Length
110mm
110mm
120mm
135mm
150mm
Bottom Bracket Drop
65mm
65mm
65mm
65mm
65mm
Bottom Bracket Height
314.5mm
314.5mm
314.5mm
314.5mm
314.5mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
440.2mm
440.2mm
440.2mm
440.2mm
440.2mm
Front-Center
654mm
673.9mm
694.8mm
720.7mm
741.6mm
Front-Center Horizontal
650.8mm
670.8mm
691.8mm
717.8mm
738.8mm
Wheelbase
1091mm
1111mm
1132mm
1158mm
1179mm
Fork Offset/Rake
50.1mm
50.1mm
49.6mm
50.2mm
49.9mm
Trail
92.1mm
very high
92.1mm
very high
92.5mm
very high
91.9mm
very high
92.3mm
very high
Mechanical Trail
85.9mm
85.9mm
86.4mm
85.8mm
86.1mm
Wheel Flop
30.8mm
30.8mm
31mm
30.7mm
30.9mm
Standover Height
723mm
737mm
779mm
779mm
779mm
Tire to Pedal Spindle
104.5mm
170 mm cranks
124.4mm
170 mm cranks
145.3mm
170 mm cranks
171.2mm
170 mm cranks
192.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
144.5mm
170 mm cranks
144.5mm
170 mm cranks
144.5mm
170 mm cranks
144.5mm
170 mm cranks
144.5mm
170 mm cranks
FLT Build
14"
16"
18"
20"
22"
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
100mm
100mm
100mm
100mm
100mm
Tire Outer Diameter
759mm
759mm
759mm
759mm
759mm
Bike Length with Tires
1850mm
1870mm
1891mm
1917mm
1938mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid Fatbike
Source:https://shop.fatbackbikes.com/fatback-bicycles-rhino-flt.html