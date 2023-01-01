2020 Canyon Bicycles Ultimate CF SLX 8.0
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Stack
500mm
522mm
546mm
567mm
592mm
613mm
631mm
Reach
368mm
378mm
385mm
391mm
399mm
418mm
428mm
Stack to Reach Ratio
1.36:1
1.38:1
1.42:1
1.45:1
1.48:1
1.47:1
1.47:1
Seat Tube Length, C-T
434mm
467mm
494mm
522mm
554mm
584mm
614mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
513mm
529mm
543mm
556mm
571mm
596mm
612mm
Top Tube Slope
9.7deg
8.2deg
7.8deg
7deg
6.2deg
5.1deg
4deg
Head Tube Angle
69.6deg
71deg
72.3deg
73.3deg
73.3deg
73.5deg
73.8deg
Seat Tube Angle
73.9deg
73.8deg
73.8deg
73.8deg
73.8deg
73.8deg
73.8deg
Head Tube Length
89mm
107mm
130mm
148mm
174mm
195mm
213mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.7mm
408.7mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
578.8mm
583.8mm
588.1mm
591.1mm
606mm
628.9mm
640.8mm
Front-Center Horizontal
574.3mm
579.3mm
584mm
587mm
602mm
625mm
637mm
Wheelbase
983mm
988mm
993mm
996mm
1011mm
1034mm
1046mm
Fork Offset/Rake
44.2mm
43.8mm
44.8mm
44.9mm
44.4mm
44.2mm
44.1mm
Trail
77.8mm
high
69.4mm
high
60.2mm
mid/neutral
54mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
53.4mm
mid/neutral
51.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
73mm
65.6mm
57.4mm
51.7mm
52.2mm
51.2mm
49.6mm
Wheel Flop
25.4mm
21.4mm
17.4mm
14.9mm
15mm
14.6mm
13.8mm
Standover Height
720mm
748mm
775mm
801mm
828mm
851mm
874mm
Tire to Pedal Spindle
72.8mm
170 mm cranks
77.8mm
170 mm cranks
79.6mm
172.5 mm cranks
82.6mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
117.9mm
175 mm cranks
129.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
SLX 8.0 Build
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1655mm
1660mm
1665mm
1668mm
1683mm
1706mm
1718mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.canyon.com/en-us/road-bikes/race-bikes/ultimate/canyon-ultimate-cf-slx-disc-8.0-etap/2411.html?dwvar_2411_pv_rahmenfarbe=BK%2FGY#!accordions=0_1