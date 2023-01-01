2017 Canyon Bicycles Ultimate CF SL 9.0
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Stack
531mm
546mm
560mm
579mm
598mm
617mm
636mm
Reach
368mm
375mm
383mm
395mm
406mm
417mm
428mm
Stack to Reach Ratio
1.44:1
1.46:1
1.46:1
1.47:1
1.47:1
1.48:1
1.49:1
Seat Tube Length, C-T
465mm
505mm
537mm
563mm
585mm
610mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
525mm
537mm
549mm
566mm
583mm
600mm
616mm
Top Tube Slope
9.7deg
6.8deg
4.8deg
4deg
3.7deg
3.1deg
2.6deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
125mm
138mm
150mm
170mm
190mm
210mm
230mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
404mm
Front-Center
565.4mm
573.3mm
578.3mm
595.2mm
612mm
628.9mm
644.8mm
Front-Center Horizontal
561mm
569mm
574mm
591mm
608mm
625mm
641mm
Wheelbase
965mm
973mm
978mm
995mm
1012mm
1029mm
1045mm
Fork Offset/Rake
41.1mm
41.9mm
41.7mm
41mm
41.3mm
41.6mm
40.9mm
Trail
65.9mm
high
62mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
58.3mm
mid/neutral
58mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
58.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.7mm
59.1mm
55.1mm
55.8mm
55.6mm
55.3mm
56mm
Wheel Flop
19.4mm
17.8mm
15.9mm
16.1mm
16mm
15.9mm
16.1mm
Tire to Pedal Spindle
213.4mm
16 mm cranks
67.3mm
170 mm cranks
69.8mm
172.5 mm cranks
84.2mm
175 mm cranks
101mm
175 mm cranks
117.9mm
175 mm cranks
133.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
250mm
16 mm cranks
96mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
SL 9.0 Build
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1637mm
1645mm
1650mm
1667mm
1684mm
1701mm
1717mm
Crank Length
16mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/canyon-ultimate-cf-sl-9-0-di2-2017/