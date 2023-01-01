2017 Canyon Bicycles Endurace CF SL Disc 9.0
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Stack
510mm
532mm
557mm
578mm
604mm
625mm
644mm
Reach
360mm
370mm
376mm
382mm
389mm
407mm
417mm
Stack to Reach Ratio
1.42:1
1.44:1
1.48:1
1.51:1
1.55:1
1.54:1
1.54:1
Seat Tube Length, C-T
432mm
462mm
492mm
520mm
552mm
582mm
612mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
511mm
527mm
541mm
553mm
568mm
592mm
607mm
Top Tube Slope
11.2deg
10.1deg
9.4deg
8.5deg
7.8deg
6.7deg
5.5deg
Head Tube Angle
69.2deg
71deg
72deg
73deg
73deg
73.3deg
73.3deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
98mm
115mm
139mm
158mm
184mm
206mm
225mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
73mm
73mm
73mm
73mm
73mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
408.2mm
408.2mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
408.5mm
Front-Center
576.7mm
578.7mm
584.1mm
586mm
601.9mm
623.8mm
638.7mm
Front-Center Horizontal
571.8mm
573.8mm
579.5mm
581.5mm
597.5mm
619.5mm
634.5mm
Wheelbase
980mm
982mm
988mm
990mm
1006mm
1028mm
1043mm
Fork Offset/Rake
43.6mm
43.9mm
44mm
43.1mm
44.1mm
44.9mm
44.2mm
Trail
82.2mm
very high
70.3mm
high
63.9mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
54.8mm
mid/neutral
55.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
76.8mm
66.4mm
60.8mm
56mm
55mm
52.5mm
53.2mm
Wheel Flop
27.3mm
21.6mm
18.8mm
16.4mm
16.1mm
15.1mm
15.3mm
Standover Height
724mm
750mm
780mm
806mm
832mm
857mm
881mm
Tire to Pedal Spindle
72.7mm
165 mm cranks
69.7mm
170 mm cranks
75.1mm
170 mm cranks
74.5mm
172.5 mm cranks
87.9mm
175 mm cranks
109.8mm
175 mm cranks
124.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
165 mm cranks
94mm
170 mm cranks
96mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Disc 9.0 Build
2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1658mm
1660mm
1666mm
1668mm
1684mm
1706mm
1721mm
Crank Length
165mm
170mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
120mm
Published Sizing Recommendations
Height
—
166 cm
to172 cm
172 cm
to178 cm
178 cm
to184 cm
184 cm
to190 cm
190 cm
to196 cm
196 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.canyon.com/de-de/outlet/gravel-bikes/endurace-cf-sl-disc-9.0/1398.html?dwvar_1398_pv_rahmenfarbe=BK%2FGY&dwvar_1398_pv_rahmengroesse=L#detailed-geometry-section