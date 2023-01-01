2016 Soma Fabrications Double Cross Rim Brake
- Category
- Cyclocross
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Rim brake
Geometry
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
Stack
549mm
549mm
549mm
549mm
555mm
559mm
573mm
602mm
631mm
640mm
Reach
373mm
381mm
385mm
388mm
389mm
395mm
395mm
402mm
403mm
403mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.44:1
1.43:1
1.41:1
1.43:1
1.42:1
1.45:1
1.5:1
1.57:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
420mm
460mm
480mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
620mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
523mm
531mm
540mm
548mm
556mm
567mm
576mm
592mm
602mm
612mm
Top Tube Slope
16.6deg
11.8deg
9.6deg
7.4deg
6deg
4.4deg
4deg
4.8deg
5.8deg
4.8deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
75deg
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
110mm
110mm
110mm
110mm
116mm
120mm
135mm
165mm
195mm
210mm
Bottom Bracket Drop
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
66mm
Bottom Bracket Height
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
273mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
425mm
Chainstay Length Horizontal
414.8mm
414.8mm
414.8mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
419.8mm
Front-Center
581mm
589mm
593mm
596mm
599mm
606mm
611mm
627mm
636mm
645mm
Front-Center Horizontal
577.2mm
585.2mm
589.2mm
587.2mm
595.2mm
602.2mm
616.2mm
622.2mm
633.2mm
637.2mm
Wheelbase
992mm
1000mm
1004mm
1007mm
1015mm
1022mm
1036mm
1042mm
1053mm
1057mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
396mm
Trail
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
63.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.8mm
60.8mm
60.8mm
60.8mm
60.8mm
60.8mm
60.8mm
60.8mm
60.8mm
60.8mm
Wheel Flop
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
18.8mm
Standover Height
729mm
749.3mm
759.5mm
767.1mm
782.3mm
792.5mm
810.3mm
830.6mm
853.4mm
868.7mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
170 mm cranks
80mm
170 mm cranks
84mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
90mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
102mm
170 mm cranks
118mm
170 mm cranks
127mm
170 mm cranks
136mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
103mm
170 mm cranks
Rim Brake Build
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1670mm
1678mm
1682mm
1685mm
1693mm
1700mm
1714mm
1720mm
1731mm
1735mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendCyclocross
Source:https://www.somafab.com/archives/product/double-cross