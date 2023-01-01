2015 Ritchey Design Road Logic Base
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
Stack
507mm
523mm
549mm
568mm
587mm
607mm
Reach
382mm
387mm
388mm
392mm
401mm
410mm
Stack to Reach Ratio
1.33:1
1.35:1
1.41:1
1.45:1
1.46:1
1.48:1
Seat Tube Length, C-T
465mm
485mm
515mm
525mm
545mm
565mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
532mm
545mm
560mm
575mm
590mm
Top Tube Length, Actual C-C
510mm
524mm
537mm
548mm
563mm
578mm
Top Tube Slope
3.8deg
3.6deg
3.3deg
5deg
4.8deg
4.7deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
100mm
115mm
140mm
160mm
180mm
200mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
264mm
Chainstay Length
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
403.6mm
Front-Center
574.9mm
580.9mm
584.8mm
588.8mm
603.7mm
618.6mm
Front-Center Horizontal
570.4mm
576.4mm
580.4mm
584.4mm
599.4mm
614.4mm
Wheelbase
974mm
980mm
984mm
988mm
1003mm
1018mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
61.9mm
mid/neutral
58.8mm
mid/neutral
55.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
Mechanical Trail
58.8mm
56mm
53.2mm
52.4mm
52.4mm
52.4mm
Wheel Flop
18.2mm
16.9mm
15.6mm
14.9mm
14.9mm
14.9mm
Tire to Pedal Spindle
68.9mm
170 mm cranks
74.9mm
170 mm cranks
78.8mm
170 mm cranks
82.8mm
170 mm cranks
97.7mm
170 mm cranks
112.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
94mm
170 mm cranks
Base Build
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1646mm
1652mm
1656mm
1660mm
1675mm
1690mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/ritchey-road-logic-2015/