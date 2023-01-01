2018 Pelago Bicycles Stavanger Outback 650b
- Category
- Low-trail
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Steel
- Features
- Disc brake
Geometry
48
53
56
59
62
65
Stack
534mm
562mm
589mm
618mm
649mm
680mm
Reach
385mm
383mm
384mm
385mm
391mm
390mm
Stack to Reach Ratio
1.39:1
1.47:1
1.53:1
1.61:1
1.66:1
1.74:1
Seat Tube Length, C-TTT
480mm
530mm
560mm
590mm
620mm
650mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
535mm
545mm
565mm
580mm
595mm
610mm
Top Tube Slope
5.8deg
3.6deg
3.6deg
3.7deg
3.8deg
4.1deg
Head Tube Angle
72deg
72.5deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74deg
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
Head Tube Length
104mm
133mm
160mm
188mm
220mm
260mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
65mm
Bottom Bracket Height
269mm
269mm
269mm
269mm
269mm
274mm
Chainstay Length
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
440mm
Chainstay Length Horizontal
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
434.4mm
435.2mm
Front-Center
601.7mm
607.7mm
613.6mm
617.6mm
632.5mm
668mm
Front-Center Horizontal
597.6mm
603.6mm
609.6mm
613.6mm
628.6mm
664.8mm
Wheelbase
1032mm
1038mm
1044mm
1048mm
1063mm
1100mm
Fork Offset/Rake
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
53mm
Trail
54.4mm
mid/neutral
51.3mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
48.2mm
mid/neutral
Mechanical Trail
51.8mm
48.9mm
46.1mm
46.1mm
46.1mm
46.1mm
Wheel Flop
16mm
14.7mm
13.5mm
13.5mm
13.5mm
13.5mm
Tire to Pedal Spindle
92.7mm
170 mm cranks
98.7mm
170 mm cranks
104.6mm
170 mm cranks
108.6mm
170 mm cranks
123.5mm
170 mm cranks
159mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
650b Build
48
53
56
59
62
65
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1710mm
1716mm
1722mm
1726mm
1741mm
1778mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendLow-trail
Source:https://www.pelagobicycles.com/stavanger-frame.html