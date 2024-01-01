2022 Specialized Bicycles Roubaix Expert
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
44
49
52
54
56
58
61
64
Stack
540mm
555mm
570mm
585mm
605mm
630mm
665mm
675mm
Reach
353mm
363mm
368mm
376mm
384mm
392mm
398mm
404mm
Stack to Reach Ratio
1.53:1
1.53:1
1.55:1
1.56:1
1.58:1
1.61:1
1.67:1
1.67:1
Seat Tube Length, Unknown
365mm
410mm
446mm
465mm
485mm
505mm
547mm
568mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
512mm
525mm
533mm
545mm
563mm
579mm
595mm
609mm
Top Tube Slope
22.6deg
18.7deg
16.1deg
15.3deg
15deg
15.2deg
14.3deg
13deg
Head Tube Angle
70deg
71.5deg
72deg
72.75deg
73.5deg
73.5deg
74deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73deg
Head Tube Length
90mm
100mm
112mm
125mm
143mm
170mm
205mm
215mm
Bottom Bracket Drop
77.5mm
77.5mm
77.5mm
76mm
76mm
74.5mm
74.5mm
74.5mm
Bottom Bracket Height
261.5mm
261.5mm
261.5mm
263mm
263mm
264.5mm
264.5mm
264.5mm
Chainstay Length
413mm
413mm
413mm
415mm
415mm
418mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
405.7mm
405.7mm
405.7mm
408mm
408mm
411.3mm
411.3mm
411.3mm
Front-Center
580mm
581mm
586mm
585mm
592mm
607mm
618mm
626mm
Front-Center Horizontal
575.3mm
576.3mm
580.3mm
580mm
587mm
602.7mm
612.7mm
621.7mm
Wheelbase
981mm
982mm
986mm
988mm
995mm
1014mm
1024mm
1033mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
44mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length, Unknown
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
370mm
Trail
70.2mm
high
60.7mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
59.2mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
51.4mm
mid/neutral
51.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
65.9mm
57.6mm
54.8mm
56.5mm
52.3mm
52.3mm
49.4mm
49.4mm
Wheel Flop
22.6mm
18.3mm
16.9mm
16.8mm
14.9mm
14.9mm
13.6mm
13.6mm
Standover Height
682mm
715mm
743mm
762mm
783mm
805mm
844mm
862mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
165 mm cranks
77mm
165 mm cranks
77mm
170 mm cranks
73.5mm
172.5 mm cranks
80.5mm
172.5 mm cranks
93mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
112mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
96.5mm
165 mm cranks
96.5mm
165 mm cranks
91.5mm
170 mm cranks
90.5mm
172.5 mm cranks
90.5mm
172.5 mm cranks
89.5mm
175 mm cranks
89.5mm
175 mm cranks
89.5mm
175 mm cranks
Expert Build
44
49
52
54
56
58
61
64
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1659mm
1660mm
1664mm
1666mm
1673mm
1692mm
1702mm
1711mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
360mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://geometrygeeks.bike/bike/specialized-roubaix-pro-2022/