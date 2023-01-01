2018 Specialized Bicycles Roubaix Expert
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
549mm
569mm
585mm
611mm
644mm
665mm
Reach
369mm
371mm
375mm
381mm
386mm
392mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.53:1
1.56:1
1.6:1
1.67:1
1.7:1
Seat Tube Length, C-T
425mm
462mm
481mm
501mm
522mm
563mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
527mm
534.9mm
545mm
561.8mm
576.3mm
588.5mm
Top Tube Slope
16.1deg
14.1deg
13.6deg
14deg
15deg
12.8deg
Head Tube Angle
72deg
72.25deg
72.75deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
90mm
110mm
125mm
150mm
185mm
205mm
Bottom Bracket Drop
77.5mm
77.5mm
76mm
76mm
74.5mm
74.5mm
Bottom Bracket Height
261.5mm
261.5mm
263mm
263mm
264.5mm
264.5mm
Chainstay Length
413mm
413mm
415mm
415mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
405.7mm
405.7mm
408mm
408mm
411.3mm
411.3mm
Front-Center
580mm
586mm
584mm
590mm
605mm
612mm
Front-Center Horizontal
575.3mm
581.3mm
579mm
585mm
599.7mm
606.7mm
Wheelbase
981mm
987mm
987mm
993mm
1011mm
1018mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
57.6mm
mid/neutral
56mm
mid/neutral
59.2mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
51.4mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.8mm
53.4mm
56.5mm
52.3mm
52.3mm
49.4mm
Wheel Flop
16.9mm
16.3mm
16.8mm
14.9mm
14.9mm
13.6mm
Standover Height
715.5mm
743mm
762mm
785mm
813mm
844.3mm
Tire to Pedal Spindle
71mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
72.5mm
172.5 mm cranks
78.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
98mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
91.5mm
170 mm cranks
91.5mm
170 mm cranks
90.5mm
172.5 mm cranks
90.5mm
172.5 mm cranks
89.5mm
175 mm cranks
89.5mm
175 mm cranks
Expert Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1659mm
1665mm
1665mm
1671mm
1689mm
1696mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.specialized.com/us/en/roubaix-expert/p/133928?color=240098-133928&searchText=94418-3152