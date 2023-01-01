2017 Specialized Bicycles Roubaix Comp
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Stack
549mm
569mm
585mm
611mm
644mm
665mm
Reach
369mm
371mm
375mm
381mm
386mm
392mm
Stack to Reach Ratio
1.49:1
1.53:1
1.56:1
1.6:1
1.67:1
1.7:1
Seat Tube Length, C-T
425mm
462mm
481mm
501mm
522mm
563mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
527mm
534.9mm
545mm
561.8mm
576.3mm
588.5mm
Top Tube Slope
16.1deg
14.1deg
13.6deg
14deg
15deg
12.8deg
Head Tube Angle
72deg
72.25deg
72.75deg
73.5deg
73.5deg
74deg
Seat Tube Angle
74deg
74deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
90mm
110mm
125mm
150mm
185mm
205mm
Bottom Bracket Drop
77.5mm
77.5mm
76mm
76mm
74.5mm
74.5mm
Bottom Bracket Height
259.5mm
259.5mm
261mm
261mm
262.5mm
262.5mm
Chainstay Length
413mm
413mm
415mm
415mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
405.7mm
405.7mm
408mm
408mm
411.3mm
411.3mm
Front-Center
580mm
586mm
584mm
590mm
605mm
612mm
Front-Center Horizontal
575.3mm
581.3mm
579mm
585mm
599.7mm
606.7mm
Wheelbase
981mm
987mm
987mm
993mm
1011mm
1018mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
44mm
44mm
44mm
44mm
Trail
56.9mm
mid/neutral
55.4mm
mid/neutral
58.6mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
53.9mm
mid/neutral
50.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.1mm
52.7mm
55.9mm
51.7mm
51.7mm
48.9mm
Wheel Flop
16.7mm
16.1mm
16.6mm
14.7mm
14.7mm
13.5mm
Standover Height
715.5mm
743mm
762mm
785mm
813mm
844.3mm
Tire to Pedal Spindle
73mm
170 mm cranks
79mm
170 mm cranks
77mm
170 mm cranks
80.5mm
172.5 mm cranks
98mm
170 mm cranks
105mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
89.5mm
170 mm cranks
89.5mm
170 mm cranks
91mm
170 mm cranks
88.5mm
172.5 mm cranks
92.5mm
170 mm cranks
92.5mm
170 mm cranks
Comp Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
26mm
Tire Width Max
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
32mm
Tire Outer Diameter
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
674mm
Bike Length with Tires
1655mm
1661mm
1661mm
1667mm
1685mm
1692mm
Crank Length
—
—
—
172.5mm
—
—
Stem Length
—
—
—
100mm
—
—
Stem Angle
—
—
—
6deg
—
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:https://www.specialized.com/us/en/roubaix-comp/p/115635?color=214972-115635&searchText=94417-5049