2016 Specialized Bicycles Roubaix Base
Geometry
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
64.0
Stack
528mm
547mm
564mm
590mm
622mm
643mm
657mm
Reach
378mm
379mm
380mm
387mm
392mm
398mm
409mm
Stack to Reach Ratio
1.4:1
1.44:1
1.48:1
1.52:1
1.59:1
1.62:1
1.61:1
Seat Tube Length, C-T
445mm
475mm
495mm
515mm
540mm
565mm
600mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
514mm
536mm
547mm
565mm
582mm
601mm
616mm
Top Tube Slope
11.2deg
10.1deg
9.7deg
10.3deg
10.9deg
10.4deg
8.2deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
125mm
145mm
165mm
190mm
225mm
245mm
260mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
71.5mm
71.5mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
264.5mm
264.5mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
412mm
412mm
415mm
415mm
418mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
408.8mm
408.8mm
412.1mm
414.1mm
414.1mm
Front-Center
582mm
589mm
596mm
606mm
621mm
628mm
644mm
Front-Center Horizontal
577.5mm
584.5mm
591.2mm
602.2mm
616.9mm
624.9mm
639.9mm
Wheelbase
983mm
990mm
1000mm
1011mm
1029mm
1039mm
1054mm
Fork Offset/Rake
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Fork Length, Unknown
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
368mm
Trail
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
51.5mm
mid/neutral
51.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.8mm
54.8mm
54.8mm
52mm
52mm
49.2mm
49.2mm
Wheel Flop
16.9mm
16.9mm
16.9mm
15.7mm
15.7mm
14.4mm
14.4mm
Standover Height
730mm
756mm
776mm
798mm
829mm
851mm
852mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
83mm
170 mm cranks
87.5mm
172.5 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
110mm
175 mm cranks
117mm
175 mm cranks
133mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
92mm
172.5 mm cranks
92mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Base Build
49.0
52.0
54.0
56.0
58.0
61.0
64.0
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1655mm
1662mm
1672mm
1683mm
1701mm
1711mm
1726mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
75mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.specialized.com