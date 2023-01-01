2010 Specialized Bicycles Roubaix Expert
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
49
52
54
56
58
61
Seat Tube Length, C-T
445mm
475mm
495mm
515mm
540mm
565mm
Seat Tube Length, Unknown
300mm
350mm
350mm
350mm
350mm
350mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
537mm
548mm
565mm
582mm
600mm
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72.5deg
72.5deg
73deg
Seat Tube Angle
75.5deg
74deg
73.5deg
73.25deg
73deg
72.5deg
Head Tube Length
125mm
145mm
165mm
190mm
225mm
245mm
Bottom Bracket Drop
73mm
73mm
71.5mm
71.5mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
263mm
263mm
264.5mm
264.5mm
266mm
266mm
Chainstay Length
412mm
412mm
415mm
415mm
418mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
405.5mm
405.5mm
408.8mm
408.8mm
412.1mm
414.1mm
Front-Center
582mm
588mm
595mm
606mm
621mm
628mm
Front-Center Horizontal
577.5mm
583.5mm
591.2mm
601.2mm
616.9mm
623.9mm
Wheelbase
983mm
989mm
1000mm
1010mm
1029mm
1038mm
Fork Offset/Rake
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
49mm
Trail
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
57.7mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
54.6mm
mid/neutral
51.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
54.8mm
54.8mm
54.8mm
52mm
52mm
49.2mm
Wheel Flop
16.9mm
16.9mm
16.9mm
15.7mm
15.7mm
14.4mm
Standover Height
737mm
759mm
780mm
801mm
824mm
849mm
Tire to Pedal Spindle
76mm
170 mm cranks
82mm
170 mm cranks
86.5mm
172.5 mm cranks
97.5mm
172.5 mm cranks
110mm
175 mm cranks
117mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
93mm
170 mm cranks
93mm
170 mm cranks
92mm
172.5 mm cranks
92mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Expert Build
49
52
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1655mm
1661mm
1672mm
1682mm
1701mm
1710mm
Crank Length
170mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
420mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
75mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Source:https://www.specialized.com/us/en/roubaix-expert-compact/p/22912?color=34204-22912&searchText=9003-3154