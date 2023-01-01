2018 Canyon Bicycles Endurace AL Rim Brake
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Rim brake
Geometry
XS (47)
S (51)
M (54)
L (56)
XL (59)
2XL (61)
3XL (64)
Stack
551mm
566mm
581mm
598mm
619mm
636mm
654mm
Reach
363mm
369mm
375mm
377mm
393mm
399mm
416mm
Stack to Reach Ratio
1.52:1
1.53:1
1.55:1
1.59:1
1.58:1
1.59:1
1.57:1
Seat Tube Length, C-T
465mm
505mm
537mm
563mm
585mm
610mm
635mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
526mm
537mm
547mm
554mm
576mm
587mm
610mm
Top Tube Slope
12deg
9.1deg
7.1deg
6.2deg
5.9deg
5.1deg
4.3deg
Head Tube Angle
70.8deg
71.5deg
72.5deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
73.25deg
Seat Tube Angle
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
73.5deg
Head Tube Length
150mm
163mm
175mm
190mm
212mm
230mm
248mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
415mm
Chainstay Length Horizontal
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
409.1mm
Front-Center
579.2mm
583.2mm
584.2mm
593.1mm
606mm
616.9mm
638.8mm
Front-Center Horizontal
575mm
579mm
580mm
589mm
602mm
613mm
635mm
Wheelbase
984mm
988mm
989mm
998mm
1011mm
1022mm
1044mm
Fork Offset/Rake
42mm
41.7mm
41.8mm
50.8mm
41.9mm
41.8mm
41.4mm
Trail
72.6mm
high
68.4mm
high
62.1mm
mid/neutral
48.1mm
mid/neutral
57.4mm
mid/neutral
57.5mm
mid/neutral
57.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
68.5mm
64.9mm
59.2mm
46.1mm
55mm
55.1mm
55.5mm
Wheel Flop
22.5mm
20.6mm
17.8mm
13.3mm
15.8mm
15.9mm
16mm
Standover Height
741mm
771mm
797mm
817mm
838mm
858mm
877mm
Tire to Pedal Spindle
78.2mm
165 mm cranks
77.2mm
170 mm cranks
75.7mm
172.5 mm cranks
82.1mm
175 mm cranks
95mm
175 mm cranks
105.9mm
175 mm cranks
127.8mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
101mm
165 mm cranks
96mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
Rim Brake Build
XS (47)
S (51)
M (54)
L (56)
XL (59)
2XL (61)
3XL (64)
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1656mm
1660mm
1661mm
1670mm
1683mm
1694mm
1716mm
Crank Length
165mm
170mm
172.5mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
440mm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
110mm
110mm
120mm
120mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.canyon.com/en/road/endurace/f-endurace-al-me.html