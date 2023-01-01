2020 Felt Bicycles FR 30
- Category
- Performance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
43
47
51
54
56
58
61
Stack
499mm
512mm
530mm
550mm
572mm
594mm
621mm
Reach
362mm
369mm
377mm
385mm
394mm
405mm
414mm
Stack to Reach Ratio
1.38:1
1.39:1
1.41:1
1.43:1
1.45:1
1.47:1
1.5:1
Seat Tube Length, C-T
405mm
425mm
465mm
505mm
525mm
555mm
595mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
495mm
512mm
530mm
548mm
563mm
583mm
604mm
Top Tube Slope
13deg
12deg
9.3deg
7.1deg
7.2deg
6.3deg
5.1deg
Head Tube Angle
70.5deg
71.5deg
72.25deg
73deg
73.5deg
73.75deg
74deg
Seat Tube Angle
75.25deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73.5deg
73.25deg
73deg
Head Tube Length
90mm
100mm
115mm
135mm
155mm
177mm
205mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
264mm
264mm
264mm
266mm
266mm
266mm
266mm
Chainstay Length
403mm
403mm
403mm
405mm
405mm
407mm
410mm
Chainstay Length Horizontal
396.5mm
396.5mm
396.5mm
398.9mm
398.9mm
400.9mm
404mm
Front-Center
573mm
575mm
577mm
585mm
591mm
606mm
621mm
Front-Center Horizontal
568.5mm
570.5mm
572.5mm
581.1mm
587.1mm
602.1mm
617mm
Wheelbase
965mm
967mm
969mm
980mm
986mm
1003mm
1021mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
47mm
47mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length, Unknown
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
Trail
63.8mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
58.2mm
mid/neutral
53.6mm
mid/neutral
54.7mm
mid/neutral
53.2mm
mid/neutral
51.6mm
mid/neutral
Mechanical Trail
60.2mm
54.6mm
55.4mm
51.2mm
52.4mm
51mm
49.6mm
Wheel Flop
20.1mm
17.3mm
16.9mm
15mm
14.9mm
14.3mm
13.7mm
Standover Height
657mm
676mm
710mm
747mm
767mm
790mm
828mm
Tire to Pedal Spindle
72mm
165 mm cranks
74mm
165 mm cranks
71mm
170 mm cranks
76.5mm
172.5 mm cranks
82.5mm
172.5 mm cranks
95mm
175 mm cranks
110mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
99mm
165 mm cranks
99mm
165 mm cranks
94mm
170 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
93.5mm
172.5 mm cranks
91mm
175 mm cranks
91mm
175 mm cranks
30 Build
43
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
Tire Width Max
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
672mm
Bike Length with Tires
1637mm
1639mm
1641mm
1652mm
1658mm
1675mm
1693mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
172.5mm
172.5mm
175mm
175mm
Handlebar Width
380mm
380mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
Stem Length
70mm
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stem Angle
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
-6deg
Published Sizing Recommendations
Height
4 ft 9 in
to5 ft 0 in
5 ft 0 in
to5 ft 5 in
5 ft 5 in
to5 ft 8 in
5 ft 8 in
to5 ft 10 in
5 ft 10 in
to6 ft 0 in
6 ft 0 in
to6 ft 2 in
6 ft 2 in
to6 ft 5 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendPerformance Road
Source:https://www.feltbicycles.com/en-ca/archive.html