2017 Felt Bicycles VR 30
- Category
- Endurance Road
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
43
47
51
54
56
58
61
Stack
523mm
541mm
557mm
578mm
597mm
616mm
635mm
Reach
355mm
362mm
369mm
379mm
386mm
392mm
401mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.49:1
1.51:1
1.53:1
1.55:1
1.57:1
1.58:1
Seat Tube Length, C-T
410mm
430mm
450mm
480mm
500mm
520mm
550mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Unknown
495mm
510mm
525mm
545mm
563mm
580mm
595mm
Top Tube Slope
15.4deg
14.9deg
14.2deg
12.9deg
12.6deg
12.3deg
11deg
Head Tube Angle
70.3deg
71.3deg
72deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
72.5deg
Seat Tube Angle
75.3deg
74.7deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
Head Tube Length
115mm
130mm
145mm
165mm
185mm
205mm
225mm
Bottom Bracket Drop
74mm
74mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
267mm
267mm
267mm
267mm
267mm
Chainstay Length
415mm
415mm
417mm
417mm
417mm
417mm
417mm
Chainstay Length Horizontal
408.4mm
408.4mm
410.7mm
410.7mm
410.7mm
410.7mm
410.7mm
Front-Center
576mm
580mm
584mm
595mm
608mm
620mm
635mm
Front-Center Horizontal
571.7mm
575.7mm
579.3mm
590.3mm
603.3mm
615.3mm
630.3mm
Wheelbase
980mm
984mm
990mm
1001mm
1014mm
1026mm
1041mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Fork Length (On-Axis)
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
380mm
Trail
66.2mm
high
59.9mm
mid/neutral
57.6mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
54.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
62.3mm
56.7mm
54.8mm
51.9mm
51.9mm
51.9mm
51.9mm
Wheel Flop
21mm
18.2mm
16.9mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
15.6mm
Standover Height
672mm
689mm
709mm
737mm
757mm
776mm
803mm
Tire to Pedal Spindle
67mm
170 mm cranks
71mm
170 mm cranks
75mm
170 mm cranks
86mm
170 mm cranks
99mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
126mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
95mm
170 mm cranks
95mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
97mm
170 mm cranks
30 Build
43
47
51
54
56
58
61
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
28mm
Tire Outer Diameter
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
678mm
Bike Length with Tires
1658mm
1662mm
1668mm
1679mm
1692mm
1704mm
1719mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://feltbicycles.com/products/vr-endurance-road-bike?variant=31976277770358