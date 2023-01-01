2017 Volagi Cycles Viaje Base
- Category
- All-road/Gravel
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
50
53
55
57
60
63
Stack
539mm
560mm
576mm
601mm
645mm
679mm
Reach
363mm
368mm
372mm
382mm
391mm
405mm
Stack to Reach Ratio
1.48:1
1.52:1
1.55:1
1.57:1
1.65:1
1.68:1
Seat Tube Length, C-T
475mm
505mm
525mm
545mm
565mm
595mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
514mm
531mm
544mm
564mm
592mm
624mm
Top Tube Slope
9.4deg
8.4deg
7.9deg
8.3deg
10.7deg
10.9deg
Head Tube Angle
71.3deg
71.8deg
72deg
72.3deg
72.5deg
72.8deg
Seat Tube Angle
74.8deg
74deg
73.5deg
73.3deg
72.8deg
72deg
Head Tube Length
117mm
137mm
155mm
187mm
227mm
262mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
70mm
68mm
68mm
68mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
283mm
285mm
285mm
285mm
Chainstay Length
413mm
413mm
415mm
415mm
418mm
418mm
Chainstay Length Max
413mm
413mm
415mm
415mm
418mm
418mm
Chainstay Length Horizontal
406.7mm
406.7mm
409.1mm
409.4mm
412.4mm
412.4mm
Chainstay Length Horizontal Max
406.7mm
406.7mm
409.1mm
409.4mm
412.4mm
412.4mm
Front-Center
578.8mm
585.8mm
593.1mm
608.4mm
629.3mm
650.1mm
Front-Center Horizontal
574.3mm
581.3mm
589mm
604.6mm
625.6mm
646.6mm
Wheelbase
981mm
988mm
998mm
1014mm
1038mm
1059mm
Wheelbase Max
981mm
988mm
998mm
1014mm
1038mm
1059mm
Fork Offset/Rake
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Trail
66.7mm
high
63.4mm
mid/neutral
62.1mm
mid/neutral
60.2mm
mid/neutral
58.9mm
mid/neutral
56.9mm
mid/neutral
Mechanical Trail
63.2mm
60.3mm
59.1mm
57.3mm
56.2mm
54.4mm
Wheel Flop
20.3mm
18.8mm
18.3mm
17.4mm
16.9mm
16.1mm
Standover Height
756mm
781mm
800mm
825mm
858mm
890mm
Tire to Pedal Spindle
55.8mm
170 mm cranks
62.8mm
170 mm cranks
70.1mm
170 mm cranks
85.4mm
170 mm cranks
106.3mm
170 mm cranks
127.1mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
113mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
115mm
170 mm cranks
Base Build
50
53
55
57
60
63
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
Bike Length with Tires
1687mm
1694mm
1704mm
1720mm
1744mm
1765mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendAll-road/Gravel
Source:Bike Counterculture Geometry Database