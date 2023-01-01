2016 Trek Bikes Stache 5
- Category
- Rigid MTB
- Design
- Flat Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Aluminum
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
15.5 in
17.5 in
18.5 in
19.5 in
21.5
Stack
607mm
606mm
615mm
615mm
624mm
Reach
401mm
429mm
443mm
458mm
477mm
Stack to Reach Ratio
1.51:1
1.41:1
1.39:1
1.34:1
1.31:1
Seat Tube Length, C-C
394mm
419mm
445mm
470mm
521mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
555mm
583mm
601mm
616mm
638mm
Head Tube Angle
70.4deg
70.4deg
70.4deg
70.4deg
70.4deg
Seat Tube Angle, Unknown
70.9deg
70.9deg
70.9deg
70.9deg
70.9deg
Head Tube Length
90mm
90mm
100mm
100mm
110mm
Bottom Bracket Drop
76mm
76mm
76mm
76mm
76mm
Bottom Bracket Height
317.7mm
317.7mm
317.7mm
317.7mm
317.7mm
Chainstay Length
420mm
420mm
420mm
420mm
420mm
Chainstay Length Horizontal
413.1mm
413.1mm
413.1mm
413.1mm
413.1mm
Front-Center
648.4mm
676.2mm
694.1mm
709mm
730.9mm
Front-Center Horizontal
643.9mm
671.9mm
689.9mm
704.9mm
726.9mm
Wheelbase
1057mm
1085mm
1103mm
1118mm
1140mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Trail
86.1mm
very high
86.1mm
very high
86.1mm
very high
86.1mm
very high
86.1mm
very high
Mechanical Trail
81.1mm
81.1mm
81.1mm
81.1mm
81.1mm
Wheel Flop
27.2mm
27.2mm
27.2mm
27.2mm
27.2mm
Standover Height
778mm
791mm
803mm
792mm
792mm
Tire to Pedal Spindle
84.7mm
170 mm cranks
112.5mm
170 mm cranks
130.4mm
170 mm cranks
145.3mm
170 mm cranks
167.2mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
147.7mm
170 mm cranks
147.7mm
170 mm cranks
147.7mm
170 mm cranks
147.7mm
170 mm cranks
147.7mm
170 mm cranks
5 Build
15.5 in
17.5 in
18.5 in
19.5 in
21.5
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Width Max
3in
3in
3in
3in
3in
Tire Outer Diameter
787.4mm
787.4mm
787.4mm
787.4mm
787.4mm
Bike Length with Tires
1844.4mm
1872.4mm
1890.4mm
1905.4mm
1927.4mm
Stem Angle
—
7deg
—
7deg
—
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendRigid MTB
Source:Catalog