2020 Trek Bikes 520 Disc Base
- Category
- Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, non-suspension corrected
- Frame
- Steel
- Fork
- Aluminum
- Features
- Disc brake
Geometry
48 cm
51 cm
54 cm
57 cm
60 cm
63 cm
Stack
540mm
551mm
565mm
587mm
625mm
655mm
Reach
368mm
373mm
378mm
383mm
392mm
400mm
Stack to Reach Ratio
1.47:1
1.48:1
1.49:1
1.53:1
1.59:1
1.64:1
Seat Tube Length, C-T
440mm
482mm
512mm
543mm
575mm
605mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
520mm
531mm
543mm
557mm
583mm
603mm
Top Tube Slope
13.4deg
9.8deg
8deg
7deg
7.6deg
7.6deg
Head Tube Angle
69.5deg
70deg
71deg
71.8deg
71.8deg
72.3deg
Seat Tube Angle
74.3deg
74deg
73.8deg
73.5deg
73deg
72.8deg
Head Tube Length
115mm
125mm
140mm
160mm
200mm
230mm
Bottom Bracket Drop
75mm
75mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
274mm
274mm
279mm
279mm
279mm
279mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
443.7mm
443.7mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
444.5mm
Front-Center
602mm
606mm
607.5mm
611.5mm
633.4mm
645.3mm
Front-Center Horizontal
597.3mm
601.3mm
603.5mm
607.5mm
629.5mm
641.5mm
Wheelbase
1041mm
1045mm
1048mm
1052mm
1074mm
1086mm
Fork Offset/Rake
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
52mm
Trail
75mm
high
71.7mm
high
65.2mm
high
60mm
mid/neutral
60mm
mid/neutral
56.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
70.2mm
67.4mm
61.6mm
57mm
57mm
54.1mm
Wheel Flop
24.6mm
23mm
20.1mm
17.8mm
17.8mm
16.5mm
Standover Height
713mm
741mm
768mm
794mm
826mm
854mm
Tire to Pedal Spindle
83mm
170 mm cranks
87mm
170 mm cranks
83.5mm
175 mm cranks
87.5mm
175 mm cranks
109.4mm
175 mm cranks
121.3mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
104mm
170 mm cranks
104mm
170 mm cranks
104mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
104mm
175 mm cranks
Base Build
48 cm
51 cm
54 cm
57 cm
60 cm
63 cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
38mm
Tire Width Max
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
50mm
Tire Outer Diameter
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
698mm
Bike Length with Tires
1739mm
1743mm
1746mm
1750mm
1772mm
1784mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
40cm
42cm
42cm
44cm
44cm
44cm
Stem Length
80mm
90mm
100mm
100mm
110mm
110mm
Stem Angle
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
7deg
Published Sizing Recommendations
Height
158 cm
to163 cm
162 cm
to168 cm
167 cm
to174 cm
173 cm
to180 cm
184 cm
to191 cm
190 cm
to197 cm
PBH
74 in
to77 in
76 in
to79 in
78 in
to82 in
81 in
to85 in
86 in
to90 in
89 in
to93 in
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/adventure-touring-bikes/520/520-disc/p/24000/?colorCode=red