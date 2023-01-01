2019 Surly Bikes Long Haul Trucker 26" Base
Geometry
42cm
46cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
497.2mm
502.9mm
532.3mm
550.3mm
568.3mm
588.1mm
606.1mm
623.3mm
Reach
367.2mm
371.3mm
374.5mm
374.6mm
379.4mm
388.3mm
393.5mm
402.5mm
Stack to Reach Ratio
1.35:1
1.35:1
1.42:1
1.47:1
1.5:1
1.51:1
1.54:1
1.55:1
Seat Tube Length, C-TTT
420mm
460mm
500mm
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Length, Actual C-C
492.7mm
508.4mm
525.4mm
535mm
549.7mm
564.5mm
580.3mm
594.8mm
Top Tube Slope
8.5deg
4.6deg
3.6deg
3.5deg
3.5deg
3.4deg
3.4deg
3.1deg
Head Tube Angle
70deg
70deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71deg
71.5deg
Seat Tube Angle
75deg
74.5deg
74deg
73.5deg
73deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
110.7mm
116.7mm
144mm
163mm
182mm
203mm
222mm
238mm
Bottom Bracket Drop
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Bottom Bracket Height
278.5mm
278.5mm
278.5mm
278.5mm
278.5mm
278.5mm
278.5mm
278.5mm
Chainstay Length
460mm
460mm
460mm
460mm
460mm
460mm
460mm
460mm
Chainstay Length Horizontal
457.6mm
457.6mm
457.6mm
457.6mm
457.6mm
457.6mm
457.6mm
457.6mm
Front-Center
580.9mm
587mm
591.1mm
597.4mm
608.2mm
624mm
635.4mm
644.5mm
Front-Center Horizontal
579mm
585.1mm
589.2mm
595.5mm
606.4mm
622.2mm
633.6mm
642.8mm
Wheelbase
1036.6mm
1042.7mm
1046.8mm
1053.1mm
1064mm
1079.8mm
1091.2mm
1100.4mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
376mm
Trail
70.6mm
high
70.6mm
high
64.5mm
mid/neutral
64.5mm
mid/neutral
64.5mm
mid/neutral
64.5mm
mid/neutral
64.5mm
mid/neutral
61.5mm
mid/neutral
Mechanical Trail
66.3mm
66.3mm
61mm
61mm
61mm
61mm
61mm
58.3mm
Wheel Flop
22.7mm
22.7mm
19.9mm
19.9mm
19.9mm
19.9mm
19.9mm
18.5mm
Standover Height
702.1mm
723.2mm
756.1mm
774.5mm
792.4mm
811.9mm
829.7mm
847.9mm
Tire to Pedal Spindle
90.4mm
165 mm cranks
96.5mm
165 mm cranks
95.6mm
170 mm cranks
101.9mm
170 mm cranks
112.7mm
170 mm cranks
123.5mm
175 mm cranks
134.9mm
175 mm cranks
144mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
113.5mm
165 mm cranks
113.5mm
165 mm cranks
108.5mm
170 mm cranks
108.5mm
170 mm cranks
108.5mm
170 mm cranks
103.5mm
175 mm cranks
103.5mm
175 mm cranks
103.5mm
175 mm cranks
Base Build
42cm
46cm
50cm
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
26 in
559 mm BSD
Tire Width
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
46mm
Tire Outer Diameter
651mm
651mm
651mm
651mm
651mm
651mm
651mm
651mm
Bike Length with Tires
1687.6mm
1693.7mm
1697.8mm
1704.1mm
1715mm
1730.8mm
1742.2mm
1751.4mm
Crank Length
165mm
165mm
170mm
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
400mm
400mm
400mm
420mm
420mm
440mm
440mm
460mm
Stem Length
70mm
70mm
70mm
90mm
100mm
100mm
110mm
120mm
Stem Angle
35deg
35deg
35deg
17deg
17deg
17deg
17deg
17deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://surlybikes.com/bikes/long_haul_trucker