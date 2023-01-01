2020 Surly Bikes Disc Trucker 700c Base
Geometry
56cm
58cm
60cm
62cm
64cm
Stack
613mm
632mm
651.5mm
670.5mm
685mm
Reach
387.5mm
391mm
400mm
402mm
412.5mm
Stack to Reach Ratio
1.58:1
1.62:1
1.63:1
1.67:1
1.66:1
Seat Tube Length, C-TTT
560mm
580mm
600mm
620mm
640mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
575mm
590mm
605mm
620mm
635mm
Top Tube Length, Actual C-C
562.5mm
576mm
591mm
604.5mm
621mm
Top Tube Slope
4.8deg
5.2deg
5deg
5.3deg
4.5deg
Head Tube Angle
72deg
72deg
72deg
72deg
72deg
Seat Tube Angle
73deg
72.5deg
72.5deg
72deg
72deg
Head Tube Length
175mm
195mm
215mm
235mm
250mm
Bottom Bracket Drop
80mm
80mm
80mm
80mm
80mm
Bottom Bracket Height
265mm
265mm
265mm
265mm
265mm
Chainstay Length
450mm
450mm
450mm
450mm
450mm
Chainstay Length Horizontal
442.8mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
442.8mm
Front-Center
613.4mm
622.3mm
637.7mm
646.1mm
652.1mm
Front-Center Horizontal
608.2mm
617.2mm
632.7mm
641.2mm
647.2mm
Wheelbase
1051mm
1060mm
1075.5mm
1084mm
1090mm
Fork Offset/Rake
45mm
45mm
45mm
45mm
45mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
390mm
390mm
390mm
390mm
390mm
Trail
64.8mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
64.8mm
mid/neutral
Mechanical Trail
61.6mm
61.6mm
61.6mm
61.6mm
61.6mm
Wheel Flop
19mm
19mm
19mm
19mm
19mm
Standover Height
811.9mm
829.8mm
847.8mm
866.5mm
883.6mm
Tire to Pedal Spindle
93.4mm
175 mm cranks
102.3mm
175 mm cranks
117.7mm
175 mm cranks
126.1mm
175 mm cranks
132.1mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
90mm
175 mm cranks
Base Build
56cm
58cm
60cm
62cm
64cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
41mm
41mm
41mm
41mm
41mm
Tire Width Max
47mm
47mm
47mm
47mm
47mm
Tire Outer Diameter
690mm
690mm
690mm
690mm
690mm
Bike Length with Tires
1741mm
1750mm
1765.5mm
1774mm
1780mm
Crank Length
175mm
175mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
480mm
480mm
480mm
480mm
480mm
Stem Length
100mm
100mm
110mm
120mm
120mm
Stem Angle
6deg
6deg
6deg
6deg
6deg
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendTouring
Source:https://surlybikes.com/bikes/disc_trucker