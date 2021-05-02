2017 Soma Fabrications Fog Cutter Base
Geometry
48
51
54
56
58
61
66
Stack
543mm
551mm
570mm
585mm
603mm
632mm
655mm
Reach
372mm
377mm
390mm
393mm
396mm
398mm
412mm
Stack to Reach Ratio
1.46:1
1.46:1
1.46:1
1.49:1
1.52:1
1.59:1
1.59:1
Seat Tube Length, C-T
480mm
510mm
540mm
560mm
580mm
610mm
660mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal Center
518mm
535mm
554mm
566mm
579mm
598mm
618mm
Top Tube Slope
9.1deg
6.7deg
5.4deg
5deg
4.9deg
4.9deg
2.4deg
Head Tube Angle
71.5deg
72deg
73deg
73deg
73deg
73deg
73deg
Seat Tube Angle
75deg
74deg
74deg
73.5deg
73deg
72.5deg
72.5deg
Head Tube Length
110mm
115mm
130mm
145mm
160mm
195mm
220mm
Bottom Bracket Drop
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
72mm
66mm
Bottom Bracket Height
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
281mm
287mm
Chainstay Length
424mm
424mm
424mm
424mm
424mm
424mm
424mm
Chainstay Length Max
424mm
424mm
424mm
424mm
424mm
424mm
424mm
Chainstay Length Horizontal
417.8mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
418.8mm
Chainstay Length Horizontal Max
417.8mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
417.8mm
418.8mm
Front-Center
585.6mm
588.6mm
592.6mm
598.5mm
612.4mm
619.4mm
644.6mm
Front-Center Horizontal
581.2mm
584.2mm
588.2mm
594.2mm
608.2mm
615.2mm
641.2mm
Wheelbase
999mm
1002mm
1006mm
1012mm
1026mm
1033mm
1060mm
Wheelbase Max
999mm
1002mm
1006mm
1012mm
1026mm
1033mm
1060mm
Fork Offset/Rake
48mm
48mm
43mm
43mm
43mm
43mm
43mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
400mm
—
Trail
67.5mm
high
64.2mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
63mm
mid/neutral
Mechanical Trail
64mm
61.1mm
60.2mm
60.2mm
60.2mm
60.2mm
60.2mm
Wheel Flop
20.3mm
18.9mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
17.6mm
Standover Height
765mm
780mm
803mm
820mm
836mm
876mm
909.3mm
Tire to Pedal Spindle
62.6mm
170 mm cranks
65.6mm
170 mm cranks
69.6mm
170 mm cranks
75.5mm
170 mm cranks
89.4mm
170 mm cranks
96.4mm
170 mm cranks
121.6mm
170 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
111mm
170 mm cranks
117mm
170 mm cranks
Base Build
48
51
54
56
58
61
66
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Width Max
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
42mm
Tire Outer Diameter
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
706mm
Bike Length with Tires
1705mm
1708mm
1712mm
1718mm
1732mm
1739mm
1766mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendEndurance Road
Source:https://www.somafab.com/archives/product/fog-cutter-frame-set