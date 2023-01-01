2017 Salsa Cycles Redpoint Al. 160mm
- Design
- Flat Bar, Full suspension
- Frame
- Aluminum
- Suspension
- 160mm fork travel, 0% sag
- Features
- Disc brake
Geometry
Small
Medium
Large
X-Large
Stack
611mm
621mm
630mm
639mm
Reach
422mm
441mm
459mm
477mm
Stack to Reach Ratio
1.45:1
1.41:1
1.37:1
1.34:1
Seat Tube Length, C-T
407mm
444.5mm
483mm
520mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
608.5mm
630.3mm
651mm
671.8mm
Top Tube Slope
22.3deg
18.9deg
15.7deg
12.7deg
Head Tube Angle
66.4deg
66.4deg
66.4deg
66.4deg
Seat Tube Angle
73deg
73deg
73deg
73deg
Head Tube Length
120mm
130mm
140mm
150mm
Bottom Bracket Drop
11.3mm
11.3mm
11.4mm
11.5mm
Bottom Bracket Height
341.7mm
341.7mm
341.6mm
341.5mm
Chainstay Length
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Max
430mm
430mm
430mm
430mm
Chainstay Length Horizontal
429.9mm
429.9mm
429.9mm
429.9mm
Chainstay Length Horizontal Max
429.9mm
429.9mm
429.9mm
429.9mm
Front-Center
732.1mm
755mm
776.9mm
798.9mm
Front-Center Horizontal
732.1mm
755mm
776.9mm
798.9mm
Wheelbase
1161.9mm
1184.8mm
1206.7mm
1228.7mm
Wheelbase Max
1161.9mm
1184.8mm
1206.7mm
1228.7mm
Fork Offset/Rake
44mm
44mm
44mm
44mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
550mm
550mm
550mm
550mm
Trail
106.2mm
very high
106.2mm
very high
106.2mm
very high
106.2mm
very high
Mechanical Trail
97.3mm
97.3mm
97.3mm
97.3mm
Wheel Flop
39mm
39mm
39mm
39mm
Standover Height
748.9mm
748.1mm
764.7mm
790.5mm
Tire to Pedal Spindle
209.2mm
170 mm cranks
232.1mm
170 mm cranks
249mm
175 mm cranks
271mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
171.7mm
170 mm cranks
171.7mm
170 mm cranks
166.6mm
175 mm cranks
166.5mm
175 mm cranks
160mm Build
Small
Medium
Large
X-Large
Wheel Size
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
650B/27.5 in
584 mm BSD
Tire Width
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Width Max
2.5in
2.5in
2.5in
2.5in
Tire Outer Diameter
705.9mm
705.9mm
705.9mm
705.9mm
Bike Length with Tires
1867.8mm
1890.7mm
1912.6mm
1934.6mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
Handlebar Width
750mm
750mm
750mm
750mm
Stem Length
50mm
50mm
50mm
50mm
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendFull-suspension All-mountain/Enduro MTB
Source:https://salsacycles.com/bikes/archive/2017_redpoint_gx_2x10