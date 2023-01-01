2020 Salsa Cycles Cutthroat GRX 810 1X
- Category
- Off-road Touring
- Design
- Drop Bar, Rigid, suspension corrected
- Frame
- Carbon/Composite
- Fork
- Carbon/Composite
- Features
- Disc brake
Geometry
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Stack
585mm
592.5mm
619.5mm
644.7mm
664.3mm
Reach
357.8mm
372.9mm
385.3mm
395.1mm
406.4mm
Stack to Reach Ratio
1.64:1
1.59:1
1.61:1
1.63:1
1.63:1
Seat Tube Length, C-T
355.6mm
419.1mm
508mm
558.8mm
584.2mm
Top Tube Length, Effective/Horizontal HT Top
520mm
540mm
560mm
580mm
600mm
Top Tube Slope
28.2deg
21.2deg
14deg
11.1deg
10.3deg
Head Tube Angle
69deg
69deg
69deg
69deg
69deg
Seat Tube Angle
74.5deg
74.25deg
74.25deg
74deg
73.75deg
Head Tube Length
90mm
98mm
127mm
154mm
175mm
Bottom Bracket Drop
70mm
70mm
70mm
70mm
70mm
Bottom Bracket Height
300mm
300mm
300mm
300mm
300mm
Chainstay Length
445mm
445mm
445mm
445mm
445mm
Chainstay Length Horizontal
439.5mm
439.5mm
439.5mm
439.5mm
439.5mm
Front-Center
614.1mm
632mm
654.6mm
674mm
692.7mm
Front-Center Horizontal
610.1mm
628.1mm
650.9mm
670.4mm
689.1mm
Wheelbase
1049.5mm
1067.6mm
1090.3mm
1109.8mm
1128.6mm
Fork Offset/Rake
51mm
51mm
51mm
51mm
51mm
Fork Length (Axle-To-Crown)
483mm
483mm
483mm
483mm
483mm
Trail
87.4mm
very high
87.4mm
very high
87.4mm
very high
87.4mm
very high
87.4mm
very high
Mechanical Trail
81.6mm
81.6mm
81.6mm
81.6mm
81.6mm
Wheel Flop
29.2mm
29.2mm
29.2mm
29.2mm
29.2mm
Standover Height
700.4mm
741.7mm
810.5mm
851.8mm
874.2mm
Tire to Pedal Spindle
74.1mm
170 mm cranks
92mm
170 mm cranks
109.6mm
175 mm cranks
129mm
175 mm cranks
147.7mm
175 mm cranks
Pedal Spindle to Ground Clearance
130mm
170 mm cranks
130mm
170 mm cranks
125mm
175 mm cranks
125mm
175 mm cranks
125mm
175 mm cranks
GRX 810 1X Build
52cm
54cm
56cm
58cm
60cm
Wheel Size
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
700C/29 in
622 mm BSD
Tire Width
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
2.2in
Tire Width Max
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
2.4in
Tire Outer Diameter
740mm
740mm
740mm
740mm
740mm
Bike Length with Tires
1789.5mm
1807.6mm
1830.3mm
1849.8mm
1868.6mm
Crank Length
170mm
170mm
175mm
175mm
175mm
Handlebar Width
40cm
42cm
44cm
44cm
46cm
Stem Length
60mm
70mm
80mm
80mm
90mm
Published Sizing Recommendations
Height
154 cm
to168 cm
168 cm
to175 cm
173 cm
to185 cm
183 cm
to193 cm
190 cm
to
Stack and Reach vs. Category Trend
Very Upright
Somewhat Upright
Average
Somewhat Aggressive
Very Aggressive
The Bike Insights Upright/Aggressive scale is based on analysis of a bike’s proportions relative to similar sized bikes in the same category.Learn more about the Upright/Aggressive Scale
Category TrendOff-road Touring
Source:https://salsacycles.com/bikes/cutthroat/2020_cutthroat_grx_810_1x